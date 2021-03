DAX-Wochenausblick mit Video: Rekorde greifbar nah

Der DAX konnte sich erneut an die Rekordlevels anschleichen, diese jedoch nur nachbörslich kurz überschreiten. Kann sich dieser Trend zum Start der neuen Woche fortsetzen?

Die Börsen sind weiterhin stark. Gehen wir mit neuen Rekorden in den April über? Meine DAX-Wochenvorbereitung zeigt Trading-Marken auf und ist ebenso als YouTube Video zu sehen.

Die Börsenwoche startete nach dem Verfallstag wieder mit Dynamik in Richtung der Rekordhochs. Dabei stand die 14.550 zum Handelsstart und immer wieder die 14.600 im Handelsverlauf im Fokus. Entsprechende Trades und Kurslücken waren mehrfach an der Tagesordnung. Darauf ging ich in meinem täglichen Marktausblick jeweils vorbörslich ein (melde Dich dazu gerne kostenfrei an) – sowie hier natürlich in diversen Grafiken, die einen Übergang des Marktes in die Konsolidierungsphase zeigten (Rückblick):