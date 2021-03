Visa wird zum ersten großen Zahlungsnetzwerk, das Transaktionen in USD Coin (USDC) abrechnet

Visa Becomes First Major Payments Network to Settle Transactions in USD Coin (USDC) (Graphic: Business Wire)

Es ist ein wichtiger Schritt nach vorne für Visas „Netzwerk der Netzwerke“-Strategie, die darauf abzielt, alle Formen des Geldverkehrs zu verbessern, sei es innerhalb des Visa-Netzwerks oder darüber hinaus. Visa konzentriert sich durch die Nutzung seiner globalen Präsenz, seines Partnerschaftsansatzes und seiner vertrauenswürdigen Marke darauf, dem Ökosystem einen differenzierten Wert zu verleihen und Kryptowährungen für Zahlungen sicherer, nützlicher und anwendbarer zu machen.

Visa verbrachte das letzte Jahr damit, einen Weg für die Abwicklung digitaler Währungen innerhalb der bestehenden Treasury-Infrastruktur von Visa zu schaffen, einer Plattform, die tagtäglich Milliarden von Dollar über Tausende von Institutionen in über 200 Märkten und 160 Währungen bewegt. Visa startete in Zusammenarbeit mit Anchorage, der ersten staatlich gecharterten Bank für digitale Vermögenswerte und einem exklusiven Abwicklungspartner von Visa für digitale Währungen, ein Pilotprojekt, das es Crypto.com ermöglicht, USDC an Visa zu senden, um einen Teil seiner Verpflichtungen für das Crypto.com-Visa-Kartenprogramm zu begleichen.

Visas Standardabwicklungsprozess erfordert, dass Partner in einer traditionellen Fiat-Währung abrechnen, was für Unternehmen, die mit digitalen Währungen aufgebaut sind, zusätzliche Kosten und Komplexität bedeuten kann. Letztlich kann die Möglichkeit, in USDC abzurechnen, Crypto.com und anderen krypto-nativen Unternehmen dabei helfen, grundlegend neue Geschäftsmodelle zu evaluieren, ohne dass sie in ihren Treasury- und Abwicklungsabläufen auf traditionelle Fiat-Währungen angewiesen sind. Die Treasury-Upgrades von Visa und die Integration mit Anchorage stärken auch Visas Fähigkeit, neue digitale Zentralbankwährungen (Central Bank Digital Currency, CBDC) direkt zu unterstützen, wenn sie in Zukunft auftauchen.