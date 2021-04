Bodo Schäfer, Ich kann das. Eine Geschichte über die drei Worte, die unser Leben verändern. dtv, München 2021, 249 Seiten.

Bodo Schäfer hat einmal gesagt, dass ich der erste Rezensent war, der sein erstes Buch besprochen hat: 1998, damals war ich noch Redakteur bei der Zeitung „Die Welt“, hatte ich sein Erstlingswerk „Der Weg zur finanziellen Freiheit“ besprochen. Seitdem habe ich alle Bücher von Schäfer mit Gewinn gelesen und häufiger seine Seminare besucht. Bodo Schäfer ist nicht unumstritten, und manches, was er sagt (z.B. zum Thema Aktien) teile ich ganz und gar nicht. Aber ich bin an seine Bücher und Seminare nie als Kritiker herangegangen, also mit der Frage, was man daran aussetzen könnte, sondern mit der Frage, welchen Nutzen ich daraus ziehen könnte, was ich lernen kann. Und mit dieser Einstellung habe ich sehr viel Nutzen aus Bodo Schäfers Büchern und Seminaren gezogen, vor allem aus seinem Buch „Die Gesetze der Gewinner“, das ich oft als CD gehört habe.

Die zentralen Botschaften von Büchern wie „Der Weg zur finanziellen Freiheit“ und „Die Gesetze der Gewinner“ finden sich auch in seinem neuesten Buch – mit dem schönen Titel: „Ich kann das“. In diesem Buch stehen allerdings nicht Geld und die Frage, wie man reich wird, im Mittelpunkt, sondern die Entwicklung des Selbstbewusstseins. Und er hat seine Thesen neu verpackt, in einen Roman.

Obwohl ich sonst keine Romane lese, habe ich diesen gelesen, weil er von Bodo Schäfer ist. Die Hauptrolle spielt Karl, ein junger Mann, der Jura studiert, weil seine Eltern das so wollen. Er ist mit seinem Leben aber nicht glücklich, denn eigentlich wäre er viel lieber Schauspieler. Zufällig trifft er – bei einem Autounfall – auf Marc, einen Coach, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Selbstbewusstsein zu entwickeln bzw. zu steigern.

Selbstbewusstsein, so Marc, ist die wichtigste Eigenschaft eines Menschen. Karl hat zunächst Zweifel. Gibt es nicht andere Dinge, die wichtiger sind, z.B. Liebe, Freundschaft, beruflicher Erfolg oder ein gutes Einkommen? „Du kannst nicht lieben“, sagt Marc, wenn du dich selbst nicht magst. Du kannst auch keine Freundschaften haben, wenn du dir selbst nicht vertraust. Und du wirst keinen beruflichen Erfolg haben, wenn du nicht weißt, was du gut kannst. Alles, wirklich alles, nimmt seinen Ausgang bei unserem Selbstbewusstsein.“

Solange wir negative Glaubenssätze über uns selbst in uns tragen, trauen wir uns nicht, unseren Traumpartner anzusprechen, wir suchen nicht nach unserem Traumjob und haben nicht die Kraft, unsere Träume zu leben. Karls Traum ist es, Schauspieler zu werden. Aber davon ist er weit entfernt. Neben seinem Studium, das ihn im Grunde nicht interessiert, arbeitet er als „Lichtdouble“, also als Platzhalter für prominente Schauspieler bei Filmaufnahmen. Der Einsatzbereich eines Lichtdoubles liegt im Bereich der Einleuchtung und optimalen Kameraplatzierung für Filmszenen.