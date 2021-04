Zwischen März und Juli 2020 legte der Silber-Future um über 155 Prozent von 11,64 auf 29,86 US-Dollar zu. Anschließend stellte sich eine volatile Seitwärtsbewegung ein, die ihren Tiefpunkt um 22,00 US-Dollar fand. Zu Beginn dieses Jahres gelang es noch einmal an die Vorjahreshochs anzuknüpfen, allerdings scheiterten Käufer mit einem Kaufsignal und folglich Ausbruch über 30,00 US-Dollar. Seitdem beherrscht ein zwischengeschalteter Abwärtstrend das Handelsgeschehen mit einer entsprechenden Unterstützung um 24,10 US-Dollar. Genau diesen versuchen Käufer als Sprungbrett für ein Kaufsignal zu nutzen, mussten aber in der abgelaufenen Handelswoche sich den bärischen Marktteilnehmern geschlagen geben. Dennoch ist die Ausgangslage für Long-Signal nicht ganz hoffnungslos.

Ausbruch notwendig

Unter technischen Gesichtspunkten kommt ein Folgekaufsignal beim Silber-Future erst oberhalb eines Kursniveaus von mindestens 25,90 US-Dollar zustande. In diesem Szenario könnte es im Anschluss weiter in den Bereich von 26,23 bzw. 26,63 US-Dollar weiter aufwärtsgehen. Das maximale Erholungsziel bei Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend stellt die Marke von rund 28,00 US-Dollar dar. Wer sich den bullischen Marktteilnehmern in diesem Szenario anschließen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV116T zurückgreifen. Ein Kursrutsch unter 24,00 US-Dollar und mindestens den EMA 50 verlaufend um 23,62 US-Dollar würde dagegen sofortiges Abschlagspotenzial zunächst auf 22,90 US-Dollar freisetzen, darunter müsste die etwas stärkere Unterstützung um rund 21,00 US-Dollar erneut zum Tragen kommen.