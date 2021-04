STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Chip-Hersteller im Fokus der Anleger

Der DAX präsentiert sich zum Start in den neuen Handelstag solide im Plus und notiert knapp 0,3% fester. An der Spitze können sich die Papiere des Chemie-Konzerns Covestro um 2,6% verteuern, während sich die beiden Versorger RWE und E.ON am DAX-Ende wieder finden. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

Auch am Dienstag werden die Papiere der Daimler AG rege gehandelt. Die Aktien notieren analog zum breiten Markt leicht im Plus. Am Donnerstag wird der Konzern seine neue Elektro-Limousine „EQS“ vorstellen. Die Aktie notiert gegenwärtig so hoch wie seit Jahren nicht mehr - bei über 76 Euro. Die Aktie des Software-Konzerns rutscht am Vormittag um 0,3% nach unten und notiert bei rund 111 Euro. Diese Marke konnte die SAP-Aktie in der vergangenen Woche seit einigen Monaten erstmals wieder überspringen, nachdem Alphabet bekanntgab, zukünftig die Finanz-Software der Walldorfer nutzen zu wollen. Schwächer notiert am Dienstag auch die Deutschen Telekom. Für die Aktie des Bonner Konzerns geht es um 0,7% abwärts. Mit 16,15 Euro je Aktie notieren die Papiere trotz des leichten Kursrückgangs der letzten Tage aber weiterhin über der 200-Tage-Linie.

Börse Stuttgart auf YouTube

Ausnahmsweise fällt der Blick auf den Bitcoin im neuen Krypto Update etwas kürzer aus - denn bei Ethereum und XRP ist gerade einiges los, das sich Markus Miller und Richy mal intensiv anschauen sollten. Zudem werfen sie einen Blick auf den anstehenden Coinbase IPO, die Entwicklungen bei TenX sowie das Thema Masternodes. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=SOmHvSXhjZU