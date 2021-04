Der Startschuss für die ungeheure Kursrallye wurde Anfang 2020 mit einem Ausbruch über einen Abwärtstrend um 23,00 US-Dollar gelegt, rasch ging es auf 95,21 US-Dollar aufwärts, in der Spitze erreichte Moderna Ende selben Jahres einen Wert von knapp 180,00 US-Dollar. In diesem Jahr konnte dieser Rekord um weitere zehn Dollar übertroffen werden. Seit Dezember 2020 herrscht jedoch eine sehr volatile Konsolidierung in Form eines aufwärts gerichteten und breiten Trendkanals. Die Zugewinne aus den letzten Wochen könnten aber noch weiteres Kurspotenzial zumindest an die obere Begrenzung freisetzen, in einem sehr bullischen Szenario könnte sogar ein Ausbruch darüber gelingen.

Käufer bleiben am Ball

Die technische Auswertung offenbart aus dem Stand heraus Kurspotenzial zunächst bis an die obere Trendkanalbegrenzung um 205,02 US-Dollar. Sollte Moderna den laufenden Aufwärtstrend auf der Oberseite verlassen, könnte dies sogar zu einer Rallyebeschleunigung sowie Kursgewinnen an 221,32 US-Dollar und womöglich noch 242,33 US-Dollar führen. Um von einem derartigen Szenario überproportional zu profitieren, könnte hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC9XWK zum Einsatz kommen. Innerhalb des aktuellen Trendkanals ist der Wert dagegen als neutral zu bewerten. Erst ein Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 116,09 US-Dollar dürfte weitere Gewinnmitnahmen forcieren und Abschläge in den Bereich zwischen 87,00 sowie 95,21 US-Dollar ermöglichen.