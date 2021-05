Tocvan (TOC.C) legt positive Gewinnungsraten für das Vorzeigeprojekt Pilar vor

Auszug aus dem neuen Artikel von Greg Nolan vom 5. Mai 2021 (freie Übersetzung)

Da Gold bei $1800 auf einen signifikanten Widerstand stößt und die US-Notenbank durchblicken lässt, dass höhere Zinssätze am Horizont auftauchen könnten, sind kurzfristige Preisbewegungen fast unmöglich vorherzusagen.

Zu Beginn der Sitzung am 4. Mai äußerte die US-Finanzministerin Janet Yellen ihre offensichtliche Vorliebe, der Inflation zuvorzukommen, bevor die Bedrohung real wird, indem sie sagte: "Es könnte sein, dass die Zinsen etwas steigen müssen, um sicherzustellen, dass unsere Wirtschaft nicht überhitzt."

Der Markt schätzte diese präventive Haltung nicht...

Später in der Sitzung relativierte Yellen ihre früheren Kommentare mit den Worten: "Das ist nichts, was ich vorhersagen oder empfehlen würde."

Ahhhh... das ist besser.

Wenn die Fed wirklich, insgeheim, besorgt über die Inflation ist – besorgt, dass sie mehr als ein "vorübergehendes" Phänomen sein könnte – kann sie sich beruhigen. Es ist bereits in der Pipeline. Dieser Preisdruck ist real.

Mit Holz, Kupfer und Basismetallen, die in den letzten Sitzungen signifikante Höchststände markiert haben – die Holzpreise brechen historische Rekorde (Kupfer ist nur noch eine Haaresbreite von den Allzeithochs entfernt) – ist die Inflation sehr real.

Nutzholz. Früher habe ich mich mit Holz beschäftigt, nun ja... mit Bäumen, damals, als ich als Waldbauunternehmer an der wilden Westküste von B.C. tätig war, aber heute konzentriere ich mich auf die Unternehmen, die den Untergrund unseres Planeten nach begehrten Ressourcen absuchen (Peak Gold, M&A usw.).

Man sollte meinen, dass die überwiegende Mehrheit der hochwertigen Unternehmen in der Junior-Explorationsarena zu diesem Zeitpunkt Mehrjahreshochs markieren würde. Zwar markieren einige ihre Chart-Höchststände (ich könnte auf die Schnelle ein paar Namen nennen), aber die überwiegende Mehrheit handelt derzeit seitwärts bis abwärts. Dies stellt IMO eine Chance dar.

...

--- 27,85 Millionen Aktien im Umlauf

--- $25,06 Mio. Marktkapitalisierung basierend auf dem jüngsten Schlusskurs von $0,90

Tocvans Flaggschiff (fortgeschrittenes Stadium), das Pilar Gold-Silber-Grundstück in Sonora, Mexiko, wird als ein strukturell kontrolliertes epithermales Goldprojekt mit geringer Sulfidierung interpretiert, das in Andesitgestein beherbergt ist.

Drei Mineralisationszonen – Main Zone, North Hill und 4-Trench – wurden im nordwestlichen Teil des Grundstücks durch historische Erdoberflächenarbeiten und Bohrungen identifiziert.



Neue Adern sind rot hervorgehoben (der Großteil des Projekts außerhalb der Main Zone wurde noch nicht mit dem Bohrer getestet)

Strukturelle Merkmale und Zonen der Mineralisierung innerhalb der Strukturen folgen einem allgemeinen NW-SE-Trend der Mineralisation.

Über 19.200 Meter Bohrungen haben die unterirdischen Schichten des Projekts bis heute erkundet:

Zu den bemerkenswerten Highlights einer Phase-1-RC-Bohrkampagne im Jahr 2020 gehören (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

--- 94,6m @ 1,6 g/t Au, einschließlich 1,5 m @ 9,2m @ 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag;

--- 41,2 m @ 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m @ 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag ;

--- 24,4m @ 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5m @ 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

Bemerkenswerte Highlights aus 17.700 Metern historischer Kern- und RC-Bohrungen beinhalten:

--- 61,0 m mit 0,8 g/t Au

--- 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

--- 13,0 m mit 9,6 g/t Au

--- 9,0m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Die Ergebnisse von Boden- und Gesteinsproben aus nicht bebohrten Gebieten weisen darauf hin, dass sich die Mineralisation von der Main Zone und der 4-Trench Zone in Richtung Südosten erstreckt. Die jüngsten Oberflächenexplorationen haben 3 neue Zielgebiete definiert: Triple Vein Zone, SE Vein Zone und 4 Trench Extension.

Für einen tieferen Einblick in Tocan und die positiven Fundamentaldaten, die diesen straff geführten Explorer untermauern, ist der folgende Link hilfreich:

Tocvan (TOC.C) meldet hochgradige Erdoberflächengehalte auf dem Flaggschiff-Gold-Silber-Projekt Pilar in Sonora, Mexiko

Neueste Nachrichten

In den späten Abendstunden des 3. Mai ließ Tocavan die folgende Schlagzeile fallen:

Tocvan meldet 92% Goldgewinnung aus vorläufigen metallurgischen Ergebnissen

In dieser Pressemitteilung gab das Unternehmen die Ergebnisse der laufenden metallurgischen Arbeiten auf seinem Vorzeigeprojekt bekannt.

Metallurgie?

Fragen Sie jeden Bergmann (oder jede Bergfrau) und er/sie wird Ihnen sagen, dass die Metallurgie – die Wissenschaft der Gewinnung wertvoller Metalle aus ihren Erzen und der Modifizierung der besagten Metalle für ihre beabsichtigte Verwendung – alle anderen Überlegungen übertrumpft.

Verantwortungsbewusste und kompetente Management-Teams in diesem Bereich priorisieren Met-Studien, wenn ein Projekt gebohrt und weiter vorangetrieben wird – es ist ein definierendes Merkmal (Metallurgie kann alle anderen Überlegungen übertrumpfen... immerhin).

Hier wurden vorläufige Ergebnisse von 2 Mischproben aus dem (kürzlich gemeldeten) Bohrloch JES-20-32 erhalten – 94,6 Meter mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 Meter mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag von 57,9 bis 152,5 Meter – ein Abschnitt, von dem angenommen wird, dass er repräsentativ für den zentralen Teil der Main Zone ist (Bild unten).



Querschnitt des Bohrlochs JES-20-32 aus der Phase-1-Bohrung, Blick nach Nordwesten. Die heute veröffentlichten vorläufigen metallurgischen Mischproben stammen aus Bohrloch JES-20-32.

Die Proben bestanden aus einem niedriggradigen (0,63 g/t Au) und einem mittelgradigen (1,2 g/t Au) Mischerz, um die Anfälligkeit für die Auflösung von Gold durch Zyanidflaschentests zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass nach einer Verweilzeit von 48 Stunden eine maximale Auflösung von 91% für das niedriggradige Erz und 92% für das mittelgradige Erz erreicht werden kann. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist in Tabelle 1 (unten) zu finden. Die Proben wurden zur Analyse an SGS Laboratories in Durango, Mexiko, geschickt.

Gewinnungsraten im Bereich von 90% könnten in den kommenden Monaten eine überzeugende Wirtschaftlichkeit für das Pilar-Projekt generieren.

Brodie Sutherland, VP of Exploration:

"Diese Ergebnisse sind ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zu einer Großprobe bei Pilar. Die Ergebnisse stimmen mit Analysen überein, die von früheren Betreibern durchgeführt wurden und ähnliche Goldgewinnungsraten von 90-92% aufwiesen. Da unser Phase-2-Bohrprogramm in vollem Gange ist, werden wir das Potential von Pilar mit weiteren Explorations- und Metallurgie-Studien evaluieren, die zu einer Großprobe im Laufe dieses Jahres führen werden."

Dieser Hinweis auf eine bevorstehende Großprobenkampagne eröffnet alle (nicht verwässernden) Möglichkeiten, während das Unternehmen Pilar weiter auf der Entwicklungskurve vorantreibt.

Update zum Phase-2-Bohrprogramm

Eine Phase-2-Bohrkampagne ist in vollem Gange, wobei mindestens 14 Bohrlöcher (etwa 2.400 Meter) geplant sind.

Bisher wurden 8 Löcher mit einer Gesamtlänge von 1.394 Metern abgeschlossen.

Die Proben der ersten 3 Bohrlöcher wurden bereits an ALS Labs in Hermosillo geschickt; die restlichen Bohrlöcher werden voraussichtlich noch diese Woche verschickt und eingereicht. Die ersten Bohrungen konzentrierten sich auf die Erweiterung der Main Zone. Das Bohrziel verlagert sich nun auf die Erprobung neuer Ziele in den Gebieten der 4-Trench-Extension, North-Hill und der Triple Vein Zone.

Mitte Mai wird eine zweite Etappe einer 1.600 Meter langen Bohrkampagne die ersten Ergebnisse weiterverfolgen und zusätzliche Ziele mit hoher Priorität auf dem gesamten Grundstück testen.

Diese positive Kursentwicklung wird auch dadurch ermöglicht, dass das Management seine Aktienstruktur eng hält... super eng in diesem Fall.

Das folgende Youtube-Video bietet einen sehr guten Eindruck von der Lage von Pilar. Beachten Sie die sanfte Topographie – ein großes Plus in jedem Minenentwicklungsszenario...

Tocvan wird im weiteren Verlauf des Jahres 2021 einen robusten Newsflow generieren.

Wir werden es beobachten.

ENDE

-Greg Nolan.

Vollständige Offenlegung: Tocvan ist ein Marketing-Kunden von Equity Guru. Wir besitzen Aktien.

Quelle: https://equity.guru/2021/05/05/delta-resources-dlta-v-sends-more-core- ...

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 27.849.179



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,91 CAD (05.05.2021)

Marktkapitalisierung: $25 Mio. CAD



Vollbild / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,606 EUR (06.05.2021)

Marktkapitalisierung: €17 Mio. EUR

Report-Übersicht

Report #38: “Tocvan: Grandiose News mit Sprengkraft"

Report #37: “Tocvan enthüllt Verhandlungen mit mehreren Firmen über den Abbau einer 50.000 Tonnen Grossprobe"

Report #36: “Tocvan: Riesiges Bohrprogramm mit mindestens 4000 m startet morgen"

Report #35: “Tocvan: Hochgradige Neuentdeckungen mit bis zu 19,9 g⁄t Gold und 735 g⁄t Silber"

Report #34: “Tocvan: Attraktive Nachkauf-Gelegenheit mit Start von mehreren Bohrprogrammen"

Report #33: “Tocvan entdeckt mehrere neue grosse Adersysteme mit beachtlichen Längen und Breiten"

Report #32: “Tocvan: Begeisterung über neu entdeckte Bohrziele für das in Kürze bevorstehende 3000 m grosse Bohrprogramm"

Report #31: “Tocvan: Auf zu neuen Höhen!"

Report #30: “Tocvan: Gold-Silber-Neuentdeckungen beflügeln die Aktie"

Report #29: “Tocvan: Korrektur als Chance nutzen"

Report #28: “Tocvan gelingt der Durchbruch in Mexiko"

Report #27: “Tocvan: Phase-2 wird gezündet"

Report #26: “Tocvans (TOC.C) Step-out-Bohrlöcher beim mexikanischen Grundstück indizieren eine größere Goldzone"

Report #25: “Tocvan-Interview: Extrem happy mit dem erfolgreichen Phase-1-Bohrprogramm"

Report #24: “Beste Bohrergebnisse machen Tocvan zum sofortigen Übernahmekandidaten"

Report #23: “$1,6 Millionen Beteiligung 28% über aktuellem Kurs: Strong Buy!"

Report #22: “Tocvan-Aktie startet gewaltigen Ausbruch"

Report #21: “Bedeutende News von Tocvan noch vor den Bohrergebnissen"

Report #20: “Tocvan beschert Aktionären ein goldenes Weihnachten und ein bombastisches 2021"

Report #19: “Mit politischer Power schneller zum Erfolg: Regierungsberater Donn Lovett verstärkt das Tocvan-Team"

Report #18: “Tocvan: Gold-Bohrprogramm in Kürze fertig, Aktie hebt bereits ab"

Report #17: “Blitzschnell: Tocvan-Aktie startet Ausbruch während schweres Gerät schon geliefert wird"

Report #16: “Startschuss für Tocvan: Auf den Spuren von Minera Alamos (jetzt $298 Mio. Börsenwert)"

Report #15: “Jetzt anschnallen! Gold-Anomalie so gewaltig, dass Tocvan-CEO Hauptredner bei grosser Konferenz in Mexiko ist"

Report #14: “WOW: Tocvan-News konkretisiert riesige Goldfund-Chancen"

Report #13: “TSXV-Analyst sieht Tocvan-Aktie bei mindestens $1,50"

Report #12: “Tocvans (TOC.C) mexikanisches Pilar-Gold-Silber-Projekt rückt stärker in den Fokus"

Report #11: “Tocvan: Gigantischer Rebound nach Shakeout im Goldmarkt beginnt"

Report #10: “Tick-Tock: Tocvan Ventures (TOC.C) arbeitet still und leise während eine faszinierende Gold-Ressource nachgewiesen wird"

Report #9: “Tocvan: Expertengutachten erhöht extrem die Chancen auf tiefgreifende Gold-Pipe-Entdeckung in Mexiko"

Report #8: “Tocvan: Extreme Kursexplosion wird immer wahrscheinlicher dank richtiger Schritte des Managements"

Report #7: “Interview mit Tocvan verdeutlicht die riesigen Chancen für Anleger"

Report #6: “Tocvan: Eine der heissesten Aktien im Goldmarkt"

Report #5: “Interviews mit Tocvan: Hochinteressante Aussagen von Derek Wood"

Report #4: “Gigantische Anomalie in Mexiko entdeckt: Multi-Millionen Unzen Gold-Vorkommen wahrscheinlich!“

Report #3: “Tocvan Resources (TOC.C) erzielt die bisher höchsten Goldproben-Ergebnisse und macht eine neue Entdeckung“

Report #2: “Tocvan treibt sein Pilar Gold-Silber Projekt aggressiv voran“

Report #1: “Der beste Goldexplorer (den ich finden konnte): Das perfekte Goldprojekt und die ideale Aktienstruktur für eine Kurs-Verzehnfachung (mindestens!)“

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollte nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.