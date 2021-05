Mit Weitsicht zur schnellen Projekt- und Aktienkurs-Entwicklung

Die heutige News zeigt mit aller Deutlichkeit, wie vorausschauend Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) agiert und noch während dem laufenden Bohrprogramm neue Bohrlöcher genehmigt. Dieser Weitblick und das beeindruckende Tempo bei der Projekt- und Aktienkurs-Entwicklung machen Tocvan als aufstrebenden Goldexplorer so hochattraktiv. Gold-Junior-Aktien mit Fokus auf Mexiko gehören zu den am besten performenden Goldaktien weltweit, weil in Mexiko alles viel schneller geht und viel günstiger ist. Aus diesem Grund gehören erfolgreiche Mexiko-Goldexplorer zu den besten Übernahmekandidaten weltweit. In anderen Teilen der Welt werden Goldprojekte wesentlich langsamer entwickelt, da Genehmigungen ein zeitaufwändiger Prozess sind und lange auf sich warten lassen.

Während wir Aktionäre mit Spannung auf die erste Runde der Bohrergebnisse vom laufenden Phase-2-Bohrprogramm warten, berichtete Tocvan heute über den Erhalt behördlichen Genehmigungen für 44 weitere Bohrlöcher und 7 Trenches (Grabungen an der Erdoberfläche) auf dem Pilar Gold-Silberprojekt in Sonora, Mexiko, wo die meisten Goldminen des Landes beheimatet sind. Diese zusätzlichen Bohrloch-Standorte sollen noch während dem laufenden Phase-2-Bohrprogramm genutzt werden, sowie im geplanten Phase-3-Bohrprogramm im Herbst 2021.

Was die heutige News umso spannender macht: Die 7 Trenches wurden mit enormen Ausmaßen genehmigt: 5 m (breit) x 2 m (tief) x 20 m (lang) pro Trench. Tocvan betonte in der News, dass mit diesen 7 Trenches bis zu 3500 t Erz in verschiedenen Grundstücksteilen abgebaut werden dürfen, und zwar nicht nur für metallurgische Untersuchungen (zur Bestimmung des Gold-Gehalts und der Gewinnungsrate), sondern auch als Großproben ("bulk sample"; für Testminenzwecke unter Realbedingungen). Einige der 7 Trenches sollen anschließend in eine Großprobe übergehen, so die News heute.

In der etablierten Main Zone Lagerstätte (>19.000 m Bohrungen) konnten Bohrungen 28 m @ 1,89 g/t Gold erzielen (beginnend an der Erdoberfläche). Zur Veranschaulichung: 3500 t Gestein x 1,89 g/t Gold = 6615 g Gold = 213 Unzen Gold x $1880/Unze = $400.440 USD. Eine 50.000 t Großprobe würde beim aktuellen Goldpreis also $5,7 Mio. in die Unternehmenskasse spülen, womit ein Teil des Minenbaus finanziert werden kann (und so die Verwässerung der Aktionäre minimiert oder gänzlich verhindert wird).

In einem Interview vom 21. April erzählte Tocvans Chefgeologe, dass Tocvan bereits mit mehreren Unternehmen über den Abbau einer 50.000 t Großprobe verhandelt. Kurze Zeit später (4. Mai) veröffentlichte Tocvan sehr gute metallurgische Ergebnisse (aus einem 2020-Bohrloch): 92% Gold-Gewinnungsrate (hervorragend). Und heute kam die offizielle News, dass einige der 7 Trenches für erste Großproben-Zwecke abgebaut werden sollen (und genehmigt sind). Nach der Fertigstellung des Phase-2-Bohrprogramms in einigen Wochen kann also mit dem Abbau der 3500 t in 7 Trenches gerechnet werden, was die Aktie vor dem Phase-3-Bohrprogramm kräftig aufwerten lassen kann, da diese anschließend zu Großproben übergehen können.

Die heute erteilten Genehmigungen geben Planungssicherheit, sodass Pilar schnellstmöglich nach Abschluss des laufenden Bohrprogramms mit Grabungen und Großproben weiterentwickelt werden kann.

Das laufende Bohrprogramm kann mit neuen, bereits genehmigten Bohrstandorten verlängert werden. Bisher waren Bohrungen mit 4.000 m Gesamtlänge vorgesehen ("das größte Bohrprogramm, das je auf Pilar durchgeführt wurde"). Wie Tocvan heute in der News erwähnte, wurden bis dato 15 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.360 m abgeschlossen (durchschnittlich 157 m pro Loch). Die Proben aus den ersten 7 Bohrlöchern wurden bereits ins Labor nach Hermosillo geschickt (ca. 2 h Autofahrt entfernt).

Tocvans Chefgeologe, Brodie Sutherland, kommentierte in der heutigen News: "Während unser aktuelles Bohrprogramm voranschreitet, sind wir mit den Leistungen unserer Crews vor Ort äußerst zufrieden. Außerdem freuen wir uns, dass wir neue Bohr- und Graben/Trench-Genehmigungen für Pilar erhalten haben, um die weitere Exploration und die Weiterentwicklung des Projekts zu ermöglichen. Die nächste Phase der Bohrungen und Grabungen wird ein wichtiger nächster Schritt für das Unternehmen sein und wichtige Informationen auf dem Weg zur Erschließung liefern."

Die heute veröffentlichte Pilar-Grundstückskarte zeigt die Standorte der Phase-2-Bohrlöcher (in rot; Ergebnisse ausstehend) im Vergleich mit Phase-1-Bohrungen (in grün; Bohrstart Anfang Dezember 2020 / hervorragende Bohrergebnisse Anfang Februar 2021; insgesamt 1505 m mit 9 Löchern in der Main Zone):



Volbild / Pilar-Grundstückskarte

Wie Tocvan heute mitteilte, wurden die ersten Phase-2-Bohrungen in der Main Zone abgeschlossen und es wird bereits in den beiden neuen Zielgebieten außerhalb der Main Zone gebohrt: 4-Trench Extension und New Triple Vein Zone, wo also die Hälfte aller Bohrungen des laufenden Bohrprogramms stattfinden (eventuell mehr sofort im Anschluss). Wir dürfen aktuell also auf Neuentdeckungen gespannt sein, da in diesen Grundstücksteilen praktisch noch nie zuvor gebohrt wurde.

Die ersten Bohrergebnisse, die schon nächste oder übernächste Woche kommen könnten, werden also aus der Main Zone sein, um diese Gold-Lagerstätte für einen Tagebau zu vergrößern. Hier sollten 2-3 Pressemitteilungen im schnellen 1-3 Wochen-Rhythmus anstehen, in denen Bohrergebnisse veröffentlichen werden. Darauf folgen dann die Bohrergebnisse aus den anderen Grundstücksteilen (ebenfalls 1-3 Pressemitteilungen wahrscheinlich). Der Newsflow wird also während den nächsten Wochen und Monaten stark zunehmen und Bohrergebnisse am laufenden Band präsentieren (3-6 Pressemittelungen mit Bohrergebnissen).

US-Börsenlisting in Kürze?

Tocvan gab in der heutigen News ebenfalls bekannt, dass man alle Schritte eingeleitet hat, um ein US-Börsenlisting zu erhalten. Bisher war es US-Amerikanern nur eingeschränkt möglich, Tocvan-Aktien direkt in Kanada zu kaufen. Wenn jetzt bald auch noch ein US-Listing hinzukommt (neben Kanada und Deutschland), dann wird die Nachfrage nach Tocvan-Aktien unweigerlich zunehmen. Dies ist bemerkenswert, weil Tocvan über sehr wenige im Markt verfügbare Aktie verfügt: Insgesamt gibt es nur 28 Mio. Aktien im Markt, wovon bereits viele in festen Händen sind. Andere Goldexplorer mit ähnlich fortgeschrittenen Projekten weltweit haben meist viel mehr Aktien im Markt als Tocvan. Es ist selten, einen Gold-Junior mit so wenigen Aktien zu finden. Dies macht Tocvan umso attraktiver und ermöglicht hohe Aktienkurse. Gestern schloss die Aktie erstmals bei $1 (kein Penny-Stock mehr!), während die Börsenbewertung gerade erst $28 Mio. erreicht hat und somit noch viel Spielraum für Aufwertungen bietet.

Die Reise hat gerade erst begonnen!

Tocvans Nachbar in Sonora, Minera Alamos Inc. (Börsenwert: $296 Mio.), hat es in den letzten Jahren vorgemacht: Das Santana-Goldprojekt (ca. 90 min Autofahrt entfernt von Pilar) wurde mit Erfolg vorangebracht und der Minenstart ist in Kürze (1. Halbjahr 2021) geplant.



Vollbild / Die Performance der Aktie von Minera Alamos Inc. seit 2019 / Aktualisierter Chart

Die Aktie von Minera Alamos konnte 2019 und 2020 um 550% ansteigen, in welcher Zeit die Ergebnisse vom Phase-1 und Phase-2-Bohrprogrammen veröffentlicht wurden, sowie von einer 50.000 t Großprobe. Diese Ergebnisse waren ausreichend, dass sich der Minengigant Osisko Gold Royalties Ltd. (Börsenwert: $2,8 Mrd.) an Minera beteiligte, um den Minenbau zu finanzieren (ca. $10 Mio.), und zwar ohne offizielle Ressourcenschätzung und ohne Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudien. Dies zeigt, wie schnell es in Mexiko gehen kann und welchen Weg Tocvan eingeschlagen hat. Um dieselbe Börsenbewertung wie Minera zu erreichen, muss die Tocvan-Aktie auf $10,57 ansteigen.

Das Pilar Gold-Silberprojekt: Inmitten großer Goldminenprojekte



Vollversion / Die Pilar-Grundstückskarte zeigt, dass Tocvan in den letzten Monaten neben der etablierten Main Zone einen 1200 m langen Gold-Silber-Trend an der Erdoberfläche entdeckte, der nun erstmals mit Bohrungen getestet wird.



Vollversion / Das Pilar-Projekt befindet nur 50-80 km von 2 bedeutenden Gold-Silber-Projekten entfernt: Die La Colorada Goldmine von Argonaut Gold Inc. (Börsenbewertung: $952 Mio.) und die Santana Goldmine (Produktionsstart in Kürze) von Minera Alamos Inc. Börsenbewertung: $296 Mio.).



Tocvans Phase-1-Bohrprogramm (Dezember 2020) erzielte mitunter bessere Bohrergebnisse als der Großteil der Bohrergebnisse von Argonaut Gold Inc. und Minera Alamos Inc.



Vollversion / Das Pilar-Projekt befindet sich in der Nähe von Gold-Minen (rot) sowie Gold-Entwicklungs- (orange) und Explorations- (grün) Projekten. Quelle: Mexico Mining Center

Interview vom 6. Mai 2021:



Quelle: https://youtu.be/jdG6xrlh-oA

Interview vom 21. April 2021:



Quelle: https://youtu.be/zzqEa8zUPEU

Videos vom Phase-2-Bohrprogramm:



Quelle: https://youtu.be/NLLaamU3vP4



Quelle: https://youtu.be/g4PzFjbgR-E

Goldpreis: Neuer Aufwärtstrend nimmt Fahrt auf

Vollbild / Quelle



Vollbild / Aktualisierter Chart: https://schrts.co/pzAcbFwi



Vollbild / Aktualisierter Chart: https://schrts.co/WinfpIkJ

Von einem steigenden Goldpreis werden insbesondere Goldaktien überproportional profitieren, wie am GDXJ Junior-Gold-Miner-Index erkannt werden kann, der nun in Richtung 100er Marke tendieren sollte:



Vollbild / Aktualisierter Chart: https://schrts.co/rigZqyTQ



Vollbild / Quelle

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 27.849.179



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $1 CAD (19.05.2021)

Marktkapitalisierung: $28 Mio. CAD



Vollbild / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,666 EUR (19.05.2021)

Marktkapitalisierung: €19 Mio. EUR

Report-Übersicht

Report #41: “Tocvan: Die Ruhe vor dem Sturm durch immer mehr stark mineralisierte Bohrlöcher, deshalb spricht der CEO von ‘‘großem Potential‘‘ kurz vor Eintreffen erster Bohrergebnisse"

Report #40: “Tocvan: Die Tiefenbohrungen laufen bereits"

Report #39: “Tocvan legt positive Gewinnungsraten für das Vorzeigeprojekt Pilar vor"

Report #38: “Tocvan: Grandiose News mit Sprengkraft"

Report #37: “Tocvan enthüllt Verhandlungen mit mehreren Firmen über den Abbau einer 50.000 Tonnen Grossprobe"

Report #36: “Tocvan: Riesiges Bohrprogramm mit mindestens 4000 m startet morgen"

Report #35: “Tocvan: Hochgradige Neuentdeckungen mit bis zu 19,9 g⁄t Gold und 735 g⁄t Silber"

Report #34: “Tocvan: Attraktive Nachkauf-Gelegenheit mit Start von mehreren Bohrprogrammen"

Report #33: “Tocvan entdeckt mehrere neue grosse Adersysteme mit beachtlichen Längen und Breiten"

Report #32: “Tocvan: Begeisterung über neu entdeckte Bohrziele für das in Kürze bevorstehende 3000 m grosse Bohrprogramm"

Report #31: “Tocvan: Auf zu neuen Höhen!"

Report #30: “Tocvan: Gold-Silber-Neuentdeckungen beflügeln die Aktie"

Report #29: “Tocvan: Korrektur als Chance nutzen"

Report #28: “Tocvan gelingt der Durchbruch in Mexiko"

Report #27: “Tocvan: Phase-2 wird gezündet"

Report #26: “Tocvans (TOC.C) Step-out-Bohrlöcher beim mexikanischen Grundstück indizieren eine größere Goldzone"

Report #25: “Tocvan-Interview: Extrem happy mit dem erfolgreichen Phase-1-Bohrprogramm"

Report #24: “Beste Bohrergebnisse machen Tocvan zum sofortigen Übernahmekandidaten"

Report #23: “$1,6 Millionen Beteiligung 28% über aktuellem Kurs: Strong Buy!"

Report #22: “Tocvan-Aktie startet gewaltigen Ausbruch"

Report #21: “Bedeutende News von Tocvan noch vor den Bohrergebnissen"

Report #20: “Tocvan beschert Aktionären ein goldenes Weihnachten und ein bombastisches 2021"

Report #19: “Mit politischer Power schneller zum Erfolg: Regierungsberater Donn Lovett verstärkt das Tocvan-Team"

Report #18: “Tocvan: Gold-Bohrprogramm in Kürze fertig, Aktie hebt bereits ab"

Report #17: “Blitzschnell: Tocvan-Aktie startet Ausbruch während schweres Gerät schon geliefert wird"

Report #16: “Startschuss für Tocvan: Auf den Spuren von Minera Alamos (jetzt $298 Mio. Börsenwert)"

Report #15: “Jetzt anschnallen! Gold-Anomalie so gewaltig, dass Tocvan-CEO Hauptredner bei grosser Konferenz in Mexiko ist"

Report #14: “WOW: Tocvan-News konkretisiert riesige Goldfund-Chancen"

Report #13: “TSXV-Analyst sieht Tocvan-Aktie bei mindestens $1,50"

Report #12: “Tocvans (TOC.C) mexikanisches Pilar-Gold-Silber-Projekt rückt stärker in den Fokus"

Report #11: “Tocvan: Gigantischer Rebound nach Shakeout im Goldmarkt beginnt"

Report #10: “Tick-Tock: Tocvan Ventures (TOC.C) arbeitet still und leise während eine faszinierende Gold-Ressource nachgewiesen wird"

Report #9: “Tocvan: Expertengutachten erhöht extrem die Chancen auf tiefgreifende Gold-Pipe-Entdeckung in Mexiko"

Report #8: “Tocvan: Extreme Kursexplosion wird immer wahrscheinlicher dank richtiger Schritte des Managements"

Report #7: “Interview mit Tocvan verdeutlicht die riesigen Chancen für Anleger"

Report #6: “Tocvan: Eine der heissesten Aktien im Goldmarkt"

Report #5: “Interviews mit Tocvan: Hochinteressante Aussagen von Derek Wood"

Report #4: “Gigantische Anomalie in Mexiko entdeckt: Multi-Millionen Unzen Gold-Vorkommen wahrscheinlich!“

Report #3: “Tocvan Resources (TOC.C) erzielt die bisher höchsten Goldproben-Ergebnisse und macht eine neue Entdeckung“

Report #2: “Tocvan treibt sein Pilar Gold-Silber Projekt aggressiv voran“

Report #1: “Der beste Goldexplorer (den ich finden konnte): Das perfekte Goldprojekt und die ideale Aktienstruktur für eine Kurs-Verzehnfachung (mindestens!)“

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.