Das so eindeutig wie noch nie ausgeprochene Bitcoin-Verbot durch China (Trading und Mining ist verboten) verhagelt auch an der Wall Street die zuvor sehr ordentliche Stimmung. Mit Chinas Bictoin-Verbot kommen die Kryptow

Das so eindeutig wie noch nie ausgeprochene Bitcoin-Verbot durch China (Trading und Mining ist verboten) verhagelt auch an der Wall Street die zuvor sehr ordentliche Stimmung. Mit Chinas Bictoin-Verbot kommen die Kryptowährungen unter Druck. Und die Logik lautet derzeit an den Märkten: entweder es steigt alles - Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen - oder es fällt eben alles. Heute dazu noch weitere klare Anzeichen für Inflation bei den Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und den USA - und nun wagen auch weitere Mitglieder ausser Robert Kaplan das Wort "Tapering" in den Mund zu nehmen. Nur die EZB in Gestalt von Christine Lagarde bleibt tapfer auf Linie..

Das Video "Bitcoin-Verbot: China verhagelt Stimmung!" sehen Sie hier..