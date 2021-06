Besonders im abgelaufenen Jahr hat sich die NVIDIA-Aktie als Wellenmonster entpuppt und konnte von grob 180,68 an nahezu 600,00 US-Dollar zulegen. Ab August setzte schließlich eine volatile Seitwärtsphase zwischen den Kursmarken von 162,66 und 600,00 US-Dollar ein. In diesem Jahr scheinen Anleger allerdings nicht genug zu bekommen und griffen weiter in dem Papier zu. Dadurch kam es zu einem Anstieg an das nächsthöhere Projektionsziel am 138,2 Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 674,59 US-Dollar. Sollte auch dieser Widerstand geknackt werden, würde weiteres Kurspotenzial frei werden und sich für entsprechende Long-Ansätze anbieten.

Hop oder Top

Weder auf Tages- noch auf Wochenbasis lässt sich in dem Papier von NVIDIA eine Trendwende an den aktuellen Hochs erkennen, ein Kurssprung mindestens über 678,00 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis könnte weiteres Kurspotenzial an die nächsthöhere Zielmarke am 161,8 % Fibo sowie dem Niveau von 710,84 US-Dollar freisetzen. Spätestens an dieser Stelle wird jedoch eine längerfristige Korrektur wahrscheinlich. Sollte es tatsächlich im aktuellen Bereich zu einer Trendumkehr kommen, trifft NVIDIA relativ schnell Unterstützungen im Bereich von 650,00 und darunter bei 614,90 US-Dollar vor. Wünschenswert wäre jedoch ein Folgeanstieg, damit eine fünfwellige Impulswelle etabliert werden kann.