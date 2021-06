Insgesamt lässt sich seit 2020 und dem heftigen Kurssturz auf rund 7,00 Euro in der Lufthansa-Aktie eine sichtliche Verbesserung des Chartbildes erkennen, auch konnte ein gut dreijähriger Abwärtstrend seit Anfang 2018 zu Beginn dieses Jahres überwunden werden. Höher als der Widerstand um 13,19 Euro gelang es Käufern die Aktie aber nicht hochzudrücken, aktuell tendiert der Wert in einem untergeordneten Abwärtstrend und mit einer entsprechenden Unterstützung um 10,00 Euro abwärts. Ohne einen nachhaltigen Kurssprung darüber könnte es für die Aktie eng werden.

Es wird knapp

In dieser Woche versuchte sich die Lufthansa-Aktie über ihren kurzfristigen Abwärtstrend hinwegzusetzen, bislang ist dieses Unterfangen allerdings gescheitert. Um brauchbare Kaufimpulse generieren zu können, sollte ein Anstieg mindestens über 11,43 Euro auf Wochenschlusskursbasis etabliert werden. Nur dies könnte im Anschluss zu Kursgewinnen an die Jahreshochs bei 12,96 Euro und darüber an die markante Widerstandszone verlaufend um 13,19 Euro freisetzen. Für dieses Szenario könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA4FUF zum Einsatz kommen. Ein Kursrutsch unter 10,00 Euro würde dagegen zu Verkaufssignalen in Richtung 9,45 bzw. 8,80 Euro führen.