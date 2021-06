Seit den Verlaufstiefs aus November letzten Jahres bei 32,98 Euro hat sich der Wert der Aktie in den Widerstandsbereich um 57,00 Euro aus den letzten Jahren hochgekämpft, ein nachhaltiger Anstieg ist darüber allerdings nicht gelungen. Zuvor musste eine mehrere Monate andauernde Konsolidierungsphase zurück auf den Unterstützungsbereich um 46,00 Euro vollzogen werden. Dort fand Cancom wie erwartet einen Boden vor und konnte sich zu Beginn dieser Handelswoche sogar über den diesjährigen Abwärtstrend dynamisch hinwegsetzen, womit nun ein ausgeprägtes Kaufsignal bei einem positiven Tagesschlusskurs etabliert werden dürfte.

Schlusskurs entscheidend

Kann das hohe Kursniveau bis zum Ende dieses Handelstages gehalten werden, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rückläufer zunächst an die Maihochs bei 52,85 Euro bei der Cancom-Aktie merklich an. Weitere Zielmarken lassen sich unterdessen bei 54,35 und an den aktuellen Jahreshochs von 57,25 Euro ableiten. Ein Rückfall unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 48,68 Euro wäre dagegen als negatives Zeichen zu bewerten, Rücksetzer in den Bereich der letzten Tiefs um 45,97 Euro blieben aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.