Insgesamt herrscht ein langfristiger Aufwärtstrend bei Adobe Systems, das letzte markante Hoch wurde Anfang September bei 536,88 US-Dollar gesetzt. Seither schwankte die Aktie in einer groben Seitwärtsspanne mit einer entsprechenden Unterstützung um 420,00 US-Dollar. Die letzten Handelstage zeigten sich aber äußerst stark, im gestrigen Handel gelang ein Kurssprung auf neuerliche Hochs. Damit liegt nun ein Folgekaufsignal vor und dürfte sich in Richtung der projizierten Kursmarken entwickeln.

138,2 % Fibo im Fokus

Ein Tagesschlusskurs ist schon einmal oberhalb der Hochs aus 2020 gelungen, wünschenswert wäre für eine Bestätigung noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs darüber. Aufwärtspotenzial lässt sich in diesem Kontext nun in den Bereich von 581,52 US-Dollar ableiten, weitere Zielmarken könnten auf mittelfristiger Basis sogar um 609,11 US-Dollar verlaufen. Sollte es per Wochenschlusskurs allerdings unter die Hochs aus 2020 wieder abwärts gehen, drohen sofortige Abschläge in den Unterstützungsbereich zwischen 520,00 und 525,44 US-Dollar. Weitere Supports findet Adobe aktuell bei rund 500,00 US-Dollar vor.