Das letzte markante Hoch markierte Wells Fargo bei 54,75 US-Dollar Ende 2019 und ging anschließend in einen steilen Crash über. Den Tiefpunkt markierte der Wert bei 20,76 US-Dollar Ende Oktober und wechselte anschließend wieder seine Trendrichtung zur Oberseite. Dabei konnte das Papier bis in den Widerstandsbereich um 48,00 US-Dollar bis Mitte Mai zulegen, dort breitete sich anschließend ein Toppingmuster aus und brachte die Aktie merklich unter Druck. Den Dolchstoß versetzte jedoch die US-Notenbank FED den Märkten und schickte diese in der abgelaufenen Woche abwärts.

Short-Chance

Aus gegebenem Anlass könnte bei der Wells Fargo-Aktie nun eine etwas längere Konsolidierung bevorstehen, Abschläge auf 40,00 US-Dollar und darunter auf das markante Unterstützungsniveau am 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie 37,71 US-Dollar sind nun sehr wahrscheinlich geworden. Dabei wäre sogar noch ein Test es EMA 200 bei aktuell 35,29 US-Dollar denkbar, ehe es wieder für einige Tage oder Wochen aufwärtsgeht. Für längerfristige Long-Positionen müsste Wells Fargo dagegen über 48,00 US-Dollar zulegen, in diesem Szenario wäre anschließend ein Rücklauf zurück an die Hochs aus Ende 2019 bei 54,75 US-Dollar vorstellbar.