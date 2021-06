Analystenreport über Zimtu Capital

Fundamental Research Corp. beginnt Berichterstattung

In einer Pressemitteilung erwähnte Zimtu, dass diese Erstanalyse zuerst an die zahlungspflichtigen Abonnenten von Fundamental Research verschickt wurde und im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden soll. Laut Zimtu wird Fundamental Research 3 weitere Analystenreports in den nächsten 12 Monaten veröffentlicht werden und sich Rohstoffen widmen, die im Zimtu-Portfolio stark vertreten sind: Kupfer/Gold, Batteriemetalle und grüne Technologien.

Fundamental Research Corp. gab am 16. Juni 2016 einen ersten Analystenreport zu Zimtu Capital Corp. heraus, inklusive "fairer Aktienkurs"-Bewertung in konservativer Manier. Der Großteil des Reports wurde frei ins Deutsche übersetzt und kann untenstehend eingesehen werden.

Am Donnerstag, den 24. Juni 2021, wird Zimtu ein Online-Live-Event halten, bei dem Herr Sid Rajeev (Vizepräsident von Fundamental Research) eine Präsentation über seine Erstanalyse halten wird. Die Präsentation beginnt um 19 Uhr MEZ (kostenlose Registrierung hier).

Fundamental Research Corp. ist eines der größten unabhängigen Research-Häuser der Welt mit einer 17-jährigen Erfolgsbilanz, die über 550 Unternehmen abdeckt. Das Unternehmen ist ein erstklassiges Researchunternehmen, das bei unabhängigen Bewertungen unter den Top-10 rangiert. Für weitere Informationen über Fundamental Research Corp. besuchen Sie www.researchfrc.com.

Freie Übersetzung des Analystenreports

Die beiden Analysten Sid Rajeev, B.Tech, MBA, CFA (Head of Research) und Nina Rose Coderis, B.Sc. in Geologie (Equity Analyst) sehen den "fairen Wert" der Zimtu-Aktie bei $0,69 (aktuell $0,22). Nach eingehender Analyse kommen die Analysten zum Fazit "BUY" (kaufen).

Highlights

• Zimtu Capital mit Sitz in Vancouver, Kanada, konzentriert sich auf die Gründung, Investition und das Wachstum von Junior-Ressourcen-/Technologieunternehmen.



• Neben der Beteiligung an einem vielfältigen Portfolio von Junior-Ressourcenunternehmen im Frühstadium bietet Zimtu Investoren die einzigartige Möglichkeit, an der Wertschöpfung während des Aufbaus eines börsennotierten Unternehmens zu partizipieren.



• Zimtu hat mehrere Unternehmen finanziert und gegründet. Das Management ist seit den 1990er Jahren in diesem Bereich tätig.



• Am Ende des ersten Quartals wurden die Investitionen des Unternehmens (95% in börsennotierte Unternehmen) mit $16 Mio. bewertet, was bedeutet, dass die Aktien von Zimtu nur zum 0,21-fachen des Wertes seiner Investitionen gehandelt werden. Die Analysten stellen fest, dass Investmentfonds typischerweise mit dem 2,6-fachen gehandelt werden.



• Der Wert der Investitionen stieg in Q1 (Quartal bis Februar 2021) um $6,9 Mio. und im Geschäftsjahr 2020 (Gesamtjahr) um $4,3 Mio.



• Die 6 größten Beteiligungen machen derzeit 76% des Gesamtportfolios aus.



• Die Analysten weisen darauf hin, dass ZC eine Aktie mit hohem Beta ist, da sie sich auf junge Unternehmen in der Frühphase fokussiert. Die Drei-Monats-, Sechs-Monats- und Ein-Jahres-Renditen von ZC übertrafen den TSXV, aber die längerfristigen Renditen waren schwächer. Da die Analysten kurzfristige Katalysatoren für die Aktien aller seiner 6 wichtigsten Beteiligungen erwarten, gehen sie davon aus, dass ZC die TSXV-Börsenperformance in diesem Jahr übertreffen wird.

Risiken

• Junior-Exploration ist eine hochspekulative Branche.

• Die Bergbauindustrie ist zyklisch; eine Verlangsamung im Rohstoffsektor wird die Renditen von Zimtu beeinträchtigen.

• Schwankungen der Rohstoffpreise.

• Konzentrationsrisiko; die 6 größten Anlagen machen 76% des Gesamtportfolios aus.

Unternehmensüberblick

Zimtu wurde 2006 gegründet und konzentriert sich auf die Gründung von und die Investition in Mikro- und Small-Cap-Unternehmen. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Aufbau von Rohstoffexplorations- und Technologieunternehmen ab dem Seed-Level, der Identifizierung/Akquisition von aussichtsreichen Mineralgrundstücken im Frühstadium und deren Verkauf an Rohstoffunternehmen.

Signifikanter Wert wird oft im Rahmen des Aufbaus eines börsennotierten Unternehmens geschaffen (Identifizierung von Grundstücken bis zum IPO-Stadium). Ressourcenprojekte im Frühstadium werden typischerweise für zehn- oder hunderttausende von Dollar gekauft/verkauft. Dieselben Projekte tendieren jedoch dazu, mit Millionen von Dollar gehandelt zu werden, wenn sie in börsennotierte Unternehmen mit guten Managementteams eingebracht werden. Diese signifikante Wertsteigerung, die mit der Gründung und dem Aufbau eines börsennotierten Unternehmens verbunden ist, zusammen mit dem Aufwärtspotential von Explorationsprojekten im Frühstadium, ist das, was Zimtu zu erfassen versucht.

Die untenstehende Grafik zeigt den Lebenszyklus einer typischen Junior-Ressourcen-Aktie im Frühstadium. Die Strategie von Zimtu besteht darin, den Wert zu erfassen, der während des Aufbauprozesses des Börsenuternehmens geschaffen wird (Punkt A bis B in der Grafik unten), und das Aufwärtspotential während der Entdeckungs-/Explorationsphasen (Punkt B bis C) von Ressourcenprojekten. Die meisten Investoren haben nur Zugang zu Investitionen in der Post-IPO-Phase (Punkt B bis C) und haben nur selten die Möglichkeit, in der Phase des Unternehmensaufbaus (Punkt A bis B) oder in der Pre-IPO-Phase zu investieren.

Junior-Exploration/Bergbau ist ein hochriskantes Geschäft. Nur sehr wenige Explorationsprojekte enden als aktive Minen und/oder werden aufgekauft. Das Geschäftsmodell von Zimtu mildert einige der sektorspezifischen Risiken durch die folgenden Möglichkeiten:

• Da Zimtu an mehreren Projekten/Deals gleichzeitig arbeitet, neigt das Unternehmen dazu, ein diversifiziertes Portfolio an Aktien von Junior-Ressourcenunternehmen (die auf verschiedene Rohstoffe abzielen) zu halten, wodurch das Gesamtrisiko reduziert wird.

• Da der Schwerpunkt auf Projekten in der Frühphase liegt, ist die anfängliche Kapitalinvestition von Zimtu in der Regel sehr gering. Dies ermöglicht es Zimtu, in mehrere Deals zu investieren, ohne signifikante Kapitalbeträge aufbringen zu müssen. Mit dem Wachstum des Portfolios steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine oder mehrere Projekte ein Erfolg werden.

Geschäftsmodell

Zimtu verfügt über ein breites Netzwerk an Kontakten in der Junior-Ressourcenbranche und kann so Unternehmen mit interessanten Mineralgrundstücken zusammenbringen. Die aus solchen Dienstleistungen erhaltenen Gelder werden in der Regel in die Unternehmen reinvestiert, wodurch Zimtu eine Beteiligung an seinen Transaktionen/Dienstleistungen erhält. Zimtu generiert auch etwa $1,5 bis $2 Mio. an jährlichen Einnahmen für die Bereitstellung von Beratungs-, Verwaltungs-, Consulting- und Marketing-Dienstleistungen für die Unternehmen, in die investiert wird.

Zimtu hat eine lange operative Geschichte im Rohstoffsektor. Das Management ist bereits seit den 1990er Jahren in diesem Bereich tätig. Die beiden Hauptstrategien des Unternehmens sind im Folgenden aufgeführt:

1. Unternehmensgründung und Projektgenerierung – Erwerb von vielversprechenden Grundstücken und Gründung von Unternehmen mit dem Ziel, diese an die Börse zu bringen oder zu attraktiven Bewertungen zu verkaufen. Zimtu folgt normalerweise den folgenden Schritten:

1) Identifizierung und Erwerb/Optionen von Projekten im Frühstadium mit Potential.

2) Installieren eines erfahrenen Management-Teams.

3) Bereitstellung von technischem, finanziellem und administrativem Fachwissen.

4) Unterstützung des Managements bei der Weiterentwicklung von Projekten und/oder Bereitstellung von Corporate-Finance-Expertise, um das Unternehmen an die Börse zu bringen.

2. "Hands-on"-Beratungs- und Marketing-Services – Zimtu verfolgt in der Regel einen aktiveren Hands-on-Ansatz bei seinen Investitionen und stellt den Beteiligungsunternehmen technisches/finanzielles/Büroverwaltungs-/Marketing-Know-how zur Verfügung. Unter den Dienstleistungen ist das Marketingprogramm von Zimtu (ZimtuADVANTAGE) das Flaggschiff, das die folgenden Schlüsseldienstleistungen umfasst:

• Unterstützung von Unternehmen beim Aufbau von Finanz- und Geschäftsnetzwerken hauptsächlich in Nordamerika und Europa

• Gemeinsame Büroräume und Büroverwaltung

• Konferenzmöglichkeiten

• Digitales Marketing, einschließlich Email- und Social-Media-Kampagnen, Online-Events, Blogbeiträge und Anzeigen

• Über Rockstone Research veröffentlicht Zimtu außerdem Research Reports über alle seine Beteiligungen, um den Markt für die investierten Unternehmen noch besser kennenzulernen und den Investoren ein tieferes Verständnis der einzelnen Unternehmen zu vermitteln.

• Marketing über Medienpartner

Vollbild

Durch ZimtuADVANTAGE generiert das Unternehmen wiederkehrende Einnahmen aus seinen Beteiligungsunternehmen, mit dem Potential, Kapitalgewinne zu generieren, falls und wenn die Aktienkurse der Beteiligungsunternehmen im Wert steigen.

Aktuelle Beteiligungen

Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Beteiligungen des Unternehmens. Die Analysten stellen fest, dass das Portfolio nach Zielrohstoffen und geografischem Schwerpunkt diversifiziert ist.



Vollbild

Investitionen in private Unternehmen wurden im Jahresabschluss des Unternehmens für Q1-2021 mit $0,82 Mio. bewertet. Die Analysten weisen darauf hin, dass Buchwerte in der Regel kein Aufwärtspotential erfassen. Zimtu hat kürzlich 3 Unternehmen beim Börsengang unterstützt: 1) Aduro Clean Technologies (CSE: ACT/Marktkapitalisierung: $26 Mio.), 2) Core Assets (CSE: CC/Marktkapitalisierung: $5 Mio.), und 3) Saville Resources (TSXV: SRE/Marktkapitalisierung: $4 Mio.). Die Investitionen von Zimtu in diese 3 Unternehmen werden derzeit mit $2,9 Mio. bewertet, was deutlich über den ursprünglichen Investitionen liegt (Buchwert).

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Renditen von ZC gegenüber der Benchmark (TSXV). Die Analysten stellen fest, dass ZC eine Aktie mit hohem Beta ist, da sie sich auf junge Unternehmen im Frühstadium konzentriert.

Vollbild

Im folgenden Abschnitt beleuchten die Analysten die wichtigsten Aspekte einiger der Top-Holdings von Zimtu.

1. Zinc8 Energy Solutions Inc. (CSE: ZAIR/Marktkapitalisierung: $72 Mio.)

Zinc8 hat eine kosteneffiziente Langzeitbatterie-Technologie entwickelt, die Zink und Luft als Brennstoff nutzt (Zinc-Air-Flow-Batterie), und befindet sich derzeit im Prozess der Validierung und Kommerzialisierung. Seit 2002 wurden ca. $72 Mio. für diese Technologie ausgegeben. Diese Technologie hat 21 US-Patente und 3 anhängige Anträge. Das folgende Bild fasst die Zink-Luftstrom-Batterie-Technologie zusammen.



Vollbild



Vollbild

Die Zink-Luft-Durchflussbatterie zielt auf stationäre/langzeitige Speicheranwendungen ab.

Laut Lux Research wird erwartet, dass der globale Markt für stationäre Speicher von 9,1 Mrd. US-Dollar im Jahr 2019 auf 111,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2035 wachsen wird, was einer CAGR von 17 % entspricht.



Vollbild

2. Commerce Resources Corp. (TSXV: CCE/Marktkapitalisierung: $24 Mio.)

CCE entwickelt seine Ashram Seltene Erden- und Fluorspar-Lagerstätte in Quebec. Die Lagerstätte enthält das gesamte Primärmaterial für Dauermagnete, was den größten Markt für Seltene Erden darstellt.



Vollbild

Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) zeigte eine robuste Wirtschaftlichkeit, basierend auf einem Tagebaubetrieb mit 4.000 Tonnen pro Tag und einer Lebensdauer der Mine von 25 Jahren. Die PEA ergab einen Nettogegenwartswert (NPV10%) vor Steuern von $2,32 Mrd. und einen IRR vor Steuern von 44%, mit einer Amortisationszeit vor Steuern von nur 2,25 Jahren. Die anfängliche CAPEX-Schätzung liegt bei $763 Mio.

CCE besitzt auch das Blue River Tantal- und Niob-Projekt in B.C. Dieses Projekt beherbergt eine Karbonatit-Lagerstätte. Eine PEA wurde im Jahr 2011 abgeschlossen und ein Ressourcen-Update wurde 2015 abgeschlossen.



Vollbild

CCE konzentriert sich fast ausschließlich auf den Abschluss einer PFS (Pre-Feasibility Study; Vormachbarkeitsstudie) für die Ashram-Lagerstätte, die nach Meinung der Analysten der nächste große Katalysator für die CCE-Aktie sein wird.

3. Arctic Star Exploration Corp. (TSXV: ADD/Marktkapitalisierung: $24 Mio.)

ADD ist ein Diamantenexplorer. Das Management und die Berater des Unternehmens waren an der Entdeckung der Diavik-Diamantenmine in Kanada (eine der größten Diamantenminen des Landes) und der Grib-Diamantenmine in Russland (eine der größten Diamantenminen der Welt) beteiligt.

ADDs Diagras Liegenschaft (Flaggschiff) befindet sich neben den produzierenden Diavik- und Ekati-Diamantenminenprojekten. 13 Kimberlite wurden in den 1990er Jahren von DeBeers entdeckt. Ein kürzlich durchgeführtes Explorationsprogramm führte zur Entdeckung von 5 neuen Kimberliten.



Vollbild

ADD besitzt auch das Timantti-Diamantenprojekt in Finnland, das sich im selben geologischen Gesteinsgürtel wie die Grib-Diamantenmine befindet. Das Management konzentriert sich darauf, die Exploration bei Diagras voranzutreiben und eine erste Ressourcenschätzung zu erstellen.

4. Core Assets Corp. (CSE: CC/Marktkapitalisierung: $6 Mio.)

Core konzentriert sich auf das Blue Grundstück in B.C., die aus 2 hochgradigen Zielgebieten besteht, die 10 km voneinander entfernt liegen: Laverdiere (Skaryn/Porphyr) und Silver Lime (Karbonatersatz). Die Schürfstellen liegen innerhalb des produktiven Atlin Mining District.

• Bei Laverdiere ergaben 15 von 18 Schürfproben Kupferwerte von 1,25% bis 8,36%. Bohrungen ergaben 0,27% Cu über 173,2 m von der Erdoberfläche, 1,6% Cu von 173,2 bis 179,2 m, 1,4% Cu von 186,2 bis 194,0 m.

• Silver Lime wurde noch nie gebohrt, aber Probenahmen ergaben 2,2 m mit 3,3 g/t Au, 85 oz/t Ag, 0,15% Cu, 2,5% Pb und 3,32% Zn.

Eine geophysikalische VTEM-Untersuchung, die >2.000 Linienkilometer abdeckt, soll diesen Monat beginnen. Ein Bohrprogramm ist für später im Jahr geplant. Das Management testet das Potential für eine hochgradige polymetallische Entdeckung auf Bezirksebene. Das Projekt ist vollständig für Bohrungen genehmigt.

5. Emerita Resources Corp. (TSXV: EMO/Marktkapitalisierung: $134 Mio.)

Emerita ist ein Zinkexplorer mit mehreren Projekten in Spanien. Sein Plaza Norte Projekt grenzt unmittelbar an die hochgradige Zink-/Bleimine Reocin. EMO ist außerdem dabei, Explorationskonzessionen für die Aznalcollar Lagerstätten (historischer Produzent) und Paymogo (IBW) zu erhalten, die sich beide im Iberischen Pyritgürtel (IPB) befinden – einem der produktivsten VMS-Terrane der Welt.



Vollbild

Vollbild

Eric Sprott investierte kürzlich $3 Mio. in Emerita. Das Unternehmen plant ein Bohrprogramm, um eine erste NI43-101 Ressourcenschätzung bei IBW durchzuführen.

Management und Direktoren

Es folgen kurze Biografien des Management-Teams, wie vom Unternehmen zur Verfügung gestellt:

David Hodge, Präsident und Direktor

Herr David Hodge, Präsident und Direktor von Zimtu Capital Corp., verfügt über einen umfangreichen geschäftlichen Hintergrund, der über 25 Jahre Erfahrung im Management und in der Finanzierung von börsennotierten Unternehmen umfasst. Herr Hodge ist seit 1996 Direktor von Mineralexplorationsunternehmen und sitzt derzeit auch im Vorstand von Commerce Resources Corp. Die Stärken von Herrn Hodge liegen in der Führung und ideenreichen Leitung. Sein Erfolg basiert auf dem Glauben an Teambildung, Beratung und starke Führung sowie der Bereitschaft, Expertenrat in ein funktionierendes Unternehmen einzubringen.

Sean Charland, Direktor

Herr Sean Charland ist ein erfahrener Kommunikationsprofi mit Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und Vermarktung von Rohstoffexplorationsunternehmen. Sein Netzwerk an Kontakten innerhalb der Finanzgemeinde erstreckt sich über ganz Nordamerika und Europa. Herr Charland ist außerdem Director von Maple Gold Mines Ltd., Arctic Star Exploration Corp., Eyecarrot Innovations Corp. und Alpha Lithium.

Chris Grove, Direktor

Christopher Grove verfügt über bedeutende Kontakte innerhalb der Finanzwelt in Nordamerika und Europa sowie über beträchtliche Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen. Herr Grove ist auch Präsident von Commerce Resources Corp., einem Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf Lagerstätten von Seltenen Erden und seltenen Metallen.

Kevin Bottomley, Direktor

Kevin Bottomley ist ein erfahrener Kapitalmarktberater mit einem Schwerpunkt auf öffentlichem Risikokapital. Er ist der Gründer von Corvidian Capital Inc. und ist der CEO von King´s Bay Resources Corp. Kevin war maßgeblich an der Beschaffung von mehr als $100 Mio. für frühe bis mittlere Unternehmen beteiligt und verfügt über ein starkes Netzwerk von globalen Investoren, das sich von Nordamerika bis nach Europa und Asien erstreckt. Kevin ist auch als Direktor bei Genix Pharmaceuticals Corp. tätig.

Unsere Nettobewertung des Managementteams des Unternehmens beträgt 3,9 von 5,0 (siehe unten).



Vollbild

Finanzdaten



Vollbild

Aktienoptionen und Warrants: Das Unternehmen hat 2,86 Mio. Optionen (gewichteter durchschnittlicher Ausübungspreis von $0,26) und 0,71 Mio. Warrants ($0,20) im Umlauf. 2,01 Mio. Optionen und alle Warrants sind "im Geld / "in-the-money" ($0,59 Mio.)

Bewertung



Vollbild

In Anbetracht des Micro-Cap-Status von Zimtu wenden die Analysten aus Gründen der Vorsicht einen Abschlag von 75% auf das durchschnittliche P/B des Sektors an. Basierend auf einem diskontierten P/B von 0,65x weisen sie Zimtu einen fairen Wert von $0,69 pro Aktie zu. Sie beginnen die Coverage mit einem BUY-Rating. Beachten Sie, dass ihr fairer Wert konservativ ist, da er nur 65% des Marktwerts der Investitionen widerspiegelt. Die Analysten erwarten kurzfristige Katalysatoren für die Aktien aller seiner Top-Beteiligungen.

Risiken

Die Analysten glauben, dass Zimtu den folgenden Hauptrisiken ausgesetzt ist:

• Explorations- und Entwicklungsrisiken.

• Der Wert von Zimtu ist in hohem Maße von der allgemeinen Gesundheit der Junior-Ressourcenindustrie abhängig. Eine Verlangsamung des Rohstoffsektors wird die Erträge von Zimtu beeinträchtigen.

• Die Anlagen sind den Schwankungen der Rohstoffpreise ausgesetzt.

• Konzentriertes Portfolio: Die 6wichtigsten Anlagen von Zimtu machen 76% des Nettoinventarwerts seines Anlageportfolios aus.

Die Analysten vergeben eine Risikobewertung von 4.

Fundamental Research Corp. Bewertungsskala für Aktien:

BUY/Kaufen – Jährliche Renditeerwartung übersteigt 12% oder die Renditeerwartung ist risikoadäquat

HOLD/Halten – Jährliche Renditeerwartung liegt zwischen 5% und 12%

SELL/Verkaufen – Jährliche Renditeerwartung liegt unter 5% oder die Renditeerwartung ist nicht risikoadäquat

Aussetzung oder Rating k.A. – Coverage und Ratings ausgesetzt, bis weitere Informationen vom Unternehmen zu den jüngsten Ereignissen eingeholt werden können.

Fundamental Research Corp. Risiko-Ratingskala:

1 (Geringes Risiko) – Das Unternehmen ist in einer Branche tätig, in der es eine starke Position innehat (z.B. ein Monopol, hoher Marktanteil usw.) oder in einer regulierten Branche tätig ist. Die Zukunftsaussichten für die Branche sind stabil oder positiv. Das Unternehmen erwirtschaftet einen positiven freien Cashflow und ist in der Vergangenheit rentabel gewesen. Die Kapitalstruktur ist konservativ mit wenig oder keiner Verschuldung.

2 (Unterdurchschnittliches Risiko) – Das Unternehmen ist in einer Branche tätig, in der die Fundamentaldaten und die Aussichten positiv sind. Die Branche und das Unternehmen sind relativ weniger anfällig für systematische Risiken als Unternehmen mit einem Risiko-Rating von 3. Das Unternehmen ist in der Vergangenheit rentabel gewesen und hat bewiesen, dass es in der Lage ist, positive freie Cashflows zu generieren (obwohl der aktuelle freie Cashflow aufgrund von Kapitalinvestitionen negativ sein kann). Die Kapitalstruktur des Unternehmens ist konservativ mit geringem bis mäßigem Einsatz von Fremdkapital.

3 (Durchschnittliches Risiko) – Das Unternehmen ist in einer Branche tätig, die eine durchschnittliche Empfindlichkeit gegenüber systematischen Risiken aufweist. Die Branche kann zyklisch sein. Gewinne und Cashflow reagieren empfindlich auf wirtschaftliche Faktoren, obwohl das Unternehmen seine Fähigkeit bewiesen hat, positive Gewinne und Cashflow zu generieren. Die Verschuldung entspricht dem Branchendurchschnitt, und die Deckungsquoten sind ausreichend.

4 (Spekulativ) – Das Unternehmen hat in der Vergangenheit wenig oder keinen Gewinn oder Cashflow erwirtschaftet. Der Verschuldungsgrad ist höher. Diese Unternehmen befinden sich möglicherweise in der Anlaufphase oder in einer Turnaround-Situation. Diese Unternehmen sollten als spekulativ betrachtet werden.

5 (Hoch spekulativ) – Das Unternehmen hat in der Vergangenheit keine Gewinne oder Cashflows erwirtschaftet. Sie sind möglicherweise in einer neuen Branche mit neuen und unerprobten Produkten tätig. Die Produkte befinden sich möglicherweise noch in der Entwicklungsphase, in der Testphase oder im Zulassungsverfahren. Diese Unternehmen können in Liquiditätsschwierigkeiten geraten und sind möglicherweise auf externe Finanzierung angewiesen. Diese Aktien gelten als hochspekulativ.

Haftungsausschlüsse und Offenlegung

Die in diesem Bericht geäußerten Meinungen sind die tatsächlichen Meinungen des Analysten über dieses Unternehmen und die Branche. Alle "zukunftsgerichteten Aussagen" sind beste Schätzungen und Meinungen der Analysten, die auf öffentlich zugänglichen Informationen beruhen und von denen sie glauben, dass sie richtig sind, die sie aber nicht unabhängig auf ihren Wahrheitsgehalt oder ihre Richtigkeit hin überprüft haben. Es gibt keine Garantie dafür, dass ihre Prognosen eintreten werden. Tatsächliche Ergebnisse werden wahrscheinlich abweichen. Der Analyst und Fundamental Research Corp. "FRC" besitzt keine Aktien des analysierten Unternehmens, bietet keine Aktien des analysierten Unternehmens zum Verkauf an und hat keine Investmentbanking-Geschäfte mit dem analysierten Unternehmen. Gebühren wurden von ZC, ZAIR, ADD, XIM, IMCX und FG an FRC gezahlt. Der Zweck der Gebühr ist die Subventionierung der hohen Kosten für Research und Überwachung. FRC unternimmt Schritte, um die Unabhängigkeit zu gewährleisten, einschließlich der Festlegung der Gebühren im Voraus und des Einsatzes von Analysten, die sich an den CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct halten müssen. Darüber hinaus dürfen die Analysten nicht mit Wertpapieren handeln, die sie beobachten. Unsere volle redaktionelle Kontrolle über das gesamte Research, den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Berichte und die Haftungsfreistellung für negative Berichte sind vertraglich abgesichert. Um die Unabhängigkeit weiter zu gewährleisten, haben sich ZC, ZAIR, ADD, XIM, IMCX und FG auf eine Mindest-Coverage-Laufzeit geeinigt, die einen ersten Bericht und 3 Aktualisierungen umfasst.

Die Verteilung der Ratings von FRC ist wie folgt: BUY/Kaufen (68%), HOLD/Halten (7%), SELL/Verkaufen / SUSPEND/AUSSETZEN (25%).

Wenn Sie sich für den Echtzeit-Zugang zum Research anmelden möchten, besuchen Sie https://www.researchfrc.com/website/subscribe/ für Abonnement-Optionen.

Dieser Bericht enthält "zukunftsgerichtete" Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen zur Entwicklung des Unternehmens und/oder der Aktie sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen oder zu ihnen beitragen könnten, gehören unter anderem die fortgesetzte Akzeptanz der Produkte/Dienstleistungen des Unternehmens auf dem Markt, die Akzeptanz der neuen Produktlinien/Dienstleistungen des Unternehmens auf dem Markt, Wettbewerbsfaktoren, die Einführung neuer Produkte/Dienstleistungen durch andere, technologische Veränderungen, die Abhängigkeit von Zulieferern, systematische Marktrisiken und andere Risiken, die in den regelmäßigen Berichten des Unternehmens, einschließlich Zwischenberichten, Jahresberichten und jährlichen Informationsformularen, die bei den verschiedenen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht werden, beschrieben werden. Durch die Abgabe dieser zukunftsgerichteten Aussagen übernehmen die Fundamental Research Corp. und der Analyst/Autor dieses Berichts keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Revisionen oder Änderungen nach dem Datum dieses Berichts zu aktualisieren. Ein Bericht, der eine Coverage einleitet, wird meist vierteljährlich aktualisiert, während ein Bericht, der ein Rating erstellt, möglicherweise keine oder weniger häufige Aktualisierungen enthält, da sich das betreffende Unternehmen wahrscheinlich in einem früheren Stadium befindet, in dem sich von Quartal zu Quartal nichts Wesentliches ändern kann. Die Fundamental Research Corp. gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich der Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Informationen erzielt werden können, und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien für die Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. JEDER, DER DIESEN BERICHT VERWENDET, ÜBERNIMMT DIE VOLLE VERANTWORTUNG FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DER INFORMATIONEN ERGEBEN. SPRECHEN SIE IMMER MIT IHREM FINANZBERATER, BEVOR SIE INVESTIEREN. OB EINE AKTIE IN EIN PORTFOLIO AUFGENOMMEN WERDEN SOLLTE, HÄNGT VON DER RISIKOTOLERANZ, DEN ZIELEN, DER SITUATION, DER RENDITE ANDERER ANLAGEN USW. AB. NUR IHR ANLAGEBERATER, DER IHRE INDIVIDUELLEN UMSTÄNDE KENNT, KANN EINE ANGEMESSENE EMPFEHLUNG FÜR DIE AUFNAHME EINES BESTIMMTEN WERTPAPIERS IN IHR PORTFOLIO ABGEBEN. Dieser BERICHT dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Er erhebt nicht den Anspruch, eine vollständige Beschreibung des Unternehmens, der Branche, der Wertpapiere oder der Entwicklungen zu sein, auf die in diesem Material Bezug genommen wird. Die in diesem Bericht enthaltenen Prognosen wurden, sofern nicht anders angegeben, unabhängig erstellt und wurden von der Geschäftsführung des Unternehmens, das Gegenstand dieses Berichts ist, NICHT gebilligt. Zusätzliche Informationen sind auf Anfrage erhältlich. DIESER BERICHT IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. SIE DÜRFEN DIESEN BERICHT NICHT OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEITERVERBREITEN. Wenn Sie Informationen aus diesem Bericht zitieren, geben Sie bitte die Fundamental Research Corp. und/oder den Analysten an. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind nur zur Einsichtnahme in Rechtsordnungen bestimmt, in denen sie rechtmäßig eingesehen werden können, und sind nicht zur Verwendung durch Personen oder Unternehmen in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Verwendung gegen die örtlichen Vorschriften verstoßen würde oder in denen eine Registrierungspflicht in der betreffenden Rechtsordnung bestehen würde.

Seien Sie live dabei!

Donnerstag, den 24. Juni 2021 um 19 Uhr MEZ

