PLATOW-Outperformance wieder zweistellig

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat die Schwächephase an den Aktienmärkten gut überstanden. Der Vorsprung gegenüber dem deutschen Leitindex ist daher weiter gestiegen.

Bei unverändert 24 wikifolios in unserem Depot gab es diesmal nur zwei Werte, die ein Wochenminus von über einem Prozent verbuchten. Uns selbst hier lagen die Verluste mit 1,6% (All in One) bzw. 1,9% (Trendfollowing Deutschland) noch in einem sehr überschaubaren Bereich.

Auf der Gewinnerseite hielten sich die Ausreißer auch in Grenzen. Nur dem wikifolio High-Tech Stock Picking von Stefan Waldhauser gelang ein deutlicheres Kursplus. Hier sind die Notierungen um 3,9% gestiegen. Hier half u.a. die starke Performance der hoch gewichteten Aktien von Nutanix. Der Kurs des amerikanischen Software-Unternehmens hat seit den Quartalszahlen vor gut drei Wochen deutlich zulegen können.

