Ein kurzer, schmerzvoller Ausflug

Die vergangenen Tage verliefen für unseren beiden wikifolios leider wenig erfolgreich. Wie schon zu Beginn des Monats kam es erneut zu einem eintägigen Ausflug in das „Hebel Long“-Lager. Der war diesmal jedoch relativ schmerzvoll und endete mit Verlusten.

Auslöser der Veränderung war das am Donnerstagabend in diesem Ausmaß überraschend stark gefallene Euwax Sentiment. Das rutschte mit einem Schlag von minus 0,96 Punkte auf minus 5,50 Punkte und löste dadurch ein Kaufsignal bei unserem Stimmungsindikator aus. Am Freitagmorgen haben wir die Investitionsquote der jeweiligen Hebelprodukte in den wikifolios daher auf 100 Prozent ausgebaut. Die Anpassung erfolgte bei einem DAX-Stand von ca. 15730 Punkten. Von diesem Zeitpunkt an haben wir mit einer Rate von ca. 200% (PLATOW Trend & Sentiment) bzw. 400% (PLATOW Trend & Sentiment 2.0) an den Bewegungen des DAX partizipiert.