Die Inflation kommt – was beudetet das für Ihr Vermögen?

Liebe Leser,

heute Abend ist Daniel zusammen mit Bösenexperte und Buchautor Stefan Riße im Webinar bei der UniCredit. Stefan Riße hat gerade sein Buch ,,Die Inflation kommt – wie Sie sich jetzt schon schützen” herausgebracht und diskutiert mit Daniel über die Auswirkungen einer inflationären Entwicklung und zeigt Ihnen vor allem, was das für Ihr Depot bedeutet. Wie retten Sie also Ihr Vermögen? Aktien, Gold, Immobielien oder Bitcoin? Wer sein Geld richtig anzulegen weiß, der kann sich vor Inflation nicht nur schützen, sondern auch von ihr profitieren. Das zeigen wir Ihnen in unserem Börsendienst. Hier profitieren Sie von 25 Jahren Börsenerfahrung. Wir liefern Ihnen die Strategien und Produkte um Ihr Vermögen zu sichern und zu steigern.

Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos und erfolgt über diesen Link.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag!

Ihr Team von Feingold Research