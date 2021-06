Zwischen März letzten Jahres und Mitte März dieses Jahres konnte die Walt Disney-Aktie nach dem Corona-Crash von 79,11 auf ein Rekordhoch von 203,02 US-Dollar zulegen und übertrumpfte sogar das maximale Erholungsziel bestehend aus dem 161,8 % Fibonacci-Retracement leicht. Die anschließende Konsolidierung kam nicht unerwartet und drückte die Notierungen zeitweise auf 170,00 US-Dollar abwärts. Allerdings bereitet ausgerechnet der Kursverlauf seit Dezember letzten Jahres Sorge, weil sich dieser in einer ausgeprägten SKS-Formation präsentiert und diese für einen Trendwechsel sorgen könnte.

Short-Chance

Fällt die Walt Disney-Aktie unter die Nackenlinie der vorliegenden SKS-Formation um 168,00 US-Dollar zurück, steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine positive Auflösung dieser mit entsprechendem Korrekturpotenzial zurück auf 153,41 US-Dollar merklich an. Ein weiteres Ziel lässt sich sogar um 140,00 US-Dollar bei vollständiger Abarbeitung der Formation ableiten. Sollte der Kurs wieder über 182,50 US-Dollar zulegen, könnte eine Aktivierung der SKS verschoben werden und Kurspotenzial zurück an 191,67 US-Dollar freisetzen. Aber erst darüber wird ein Gipfelsturm mit entsprechendem Aufwärtspotenzial an 203,02 US-Dollar freigesetzt.