Übernahme: AngloGold Ashanti bietet für Corvus Gold

AngloGold Ashanti hat ein Übernahmeangebot für Corvus Gold abgegeben. Die Frage ist: Sind 370 Mio. Dollar genug oder wollen das Management und die restlichen Aktionäre mehr Cash sehen?

Darauf haben die Aktionäre von Corvus Gold schon lange gewartet. Nun ist es soweit. Am gestrigen Dienstag hat AngloGold Ashanti endlich ein Übernahmeangebot für die Kanadier abgegeben. Insgesamt bieten die Südafrikaner 370 Mio. Dollar für den Gold-Developer in Nevada. Je Aktie macht das 4 kanadische Dollar. Das entspricht einem Aufschlag von 55 Prozent auf den Schlusskurs des Vortages.

Es wurde mehr erwartet!

AngloGold hält bereits 19,5 Prozent der Anteile von Corvus und will nun die restlichen Eigner von der Offerte überzeugen. Blickt man auf die Lethargie am Goldmarkt, kommt die Übernahme zur richtigen Zeit. Doch die restlichen Anteilseigner dürften nicht vor Freude in die Luft springen, denn sie dürften sich deutlich mehr erhofft haben. In Anlegerforen in Kanada, den USA und Deutschland jedenfalls herrschte Enttäuschung vor.

Wie reagiert das Corvus-Management, wie die Fonds?

Mit Spannung wird nun die Reaktion des Corvus-Managements erwartet, dass bisher keinen Kommentar zum Angebot abgab. Man wird sich wohl erst einmal beratschlagen. Das Management und die Insider halten zusammen rund 7 Mio. der 152 Mio. Aktien. Etwa die Hälfte gehören Gründer und CEO Jeffrey Pontius. Entscheidend dürfte aber sein, wie die großen Fonds auf die Offerte reagieren. Dazu zählen Sprott Asset Management USA (19,4%), Van Eck (6,9%), Franklin Advisors (2,1%), ASA Gold & Precious Metals (1,6%) sowie Ruffer (1,3%) aus London. Nehmen diese das Angebot nicht an, müsste AngloGold sicherlich nachbessern.

Wer Corvus beherrscht, beherrscht den Gold-Distrikt!

Das Ziel von AngloGold Ashanti ist es, diesen Gold-Distrikt im Süden Nevadas zu kontrollieren. Man selbst entwickelt dort bereits das Silicon-Projekt. Mit Corvus würde man North Bullfrog und Mother Lode dazuholen, die in diesem Distrikt am weitesten entwickelt sind. Laut der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) könnte man auf diesen Projekten zusammen 2,9 Mio. Unzen Gold zu Kosten von rund 700 US-Dollar je Unze abbauen. Überträgt man das auf die Offerte entspricht das Gebot 127 kanadischen Dollar je Unze. Das wäre aus dem Blickwinkel von AngloGold wohl als Schnäppchen zu bezeichnen, zumal die Ressourcenschätzungen höher sind, weiteres Explorationspotenzial besteht und AngloGold damit den Distrikt kontrollieren würde.