FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag sein Rekordhoch erneut nur knapp verfehlt und etwas nachgegeben. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit minus 0,13 Prozent auf 15 740,99 Punkten. Den Rekord von 15 810 Zählern hatte er bereits am Freitag nach starken US-Arbeitsmarktdaten nur knapp verpasst. Der MDax der mittelgroßen Werte legte zuletzt um 0,26 Prozent auf 35 658,84 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat quasi auf der Stelle.

Versorgerwerte waren zum Wochenauftakt europaweit gefragt, RWE waren im Dax mit plus zweieinhalb Prozent vorne. Etwas Übernahmephantasie im Versorgersektor bestehe nach dem Einstieg des Investors Elliott bei Scottish & Southern Energy stütze, hieß es am Markt. An der MDax-Spitze verteuerten sich die Anteile des Windkraftkonzerns Nordex um mehr als viereinhalb Prozent.