Genau am 31. Mai 2021: „Leoni: Bären in der Defensive“ wurde beim Autozulieferer Leoni auf eine bevorstehende Auflösung des diesjährigen Abwärtstrends hingewiesen, dies traf auch wenig später ein und brachte Kursgewinne auf 17,29 Euro hervor. Damit hat Leoni aber nur ein Zwischenziel erreicht, nicht aber das übergeordnete mittelfristige Kursziel. Die positive Entwicklung hält weiter an und lockt zunehmend Käufer in die Aktie. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt enger abgesichert werden, aber auch ein frisches Investment käme noch durchaus infrage.

EMA 200 im Fokus

Hält die positive Entwicklung bei Leoni an, können oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 17,29 Euro Ziele um 19,33 und rund 20,00 Euro ausgerufen werden. Hierfür sollten Anleger jedoch einige Wochen zwingend einplanen. Als Investmentvehikel würde sich hierzu das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA7RUEanbieten. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt enger abgesichert werden, hierzu würde sich ein Niveau um 13,15 Euro anbieten. Ein Kursrutsch unter 11,61 Euro birgt dagegen unmittelbare Rückfallrisiken zurück auf die markante Unterstützung verlaufend um 10,00 Euro.