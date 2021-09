Über den Sommer habe ich die Leserfragen liegen gelassen, sorry. Um das Ganze aufzuholen, habe ich letzte Woche besonders viele Leserfragen beantwortet. Sicherlich ist da auch das eine oder andere für Sie dabei.

Hier gibt es eine kurze Übersicht der Fragen:



• ETF auf DAX oder S&P 500

• Verbio auf Wolke 7

• Schaltbau +35% durch Übernahme

• Flatex DeGiro zu teuer

• Arbitrage von DAX-Umstellung auf 40 nutzen

• Block.one beteiligt sich an Northern Data

• China Aktien im Ausverkauf

• CureVac oder BioNTech

• Cathie Wood und Spotify

• Günstige PEG-Rate bei deutschen Unternehmen

• ESG im Heibel-Ticker

• Ausbau der 5G-Netze durch Telefonica, 1&1, Vodafone & Dt. Telekom



Nachfolgend sehen Sie die ausführlichen Fragen und meine Antworten:





ETF auf DAX oder S&P 500



Sehr geehrter Herr Heibel ich habe ein paar Fragen an Sie:



1. Den sentiment Daten, welche Sie wöchentlich erheben gelten nur für den Dax

oder auch für den MDax?



2. Können die sentiment Daten auch für den s&p verwendet werden?



3. Ist es sinnvoller mit aktien auf Unterstützungen und Widerstände zu spekulieren,

oder kann dies auch mit dem Dax als etf gemacht werden weil dieser ja ein Index

ist und daher unter Umständen nicht so genau verläuft wie einzel Aktien?



4. Wie finden Sie die Bewertung des Dax und S&p 500, da ich überlege bei beiden

Indexen einen etf zu kaufen und laufen zu lassen und Korrekturen dann mit

weiterem Geld nachzukaufen und diese Positionen nur bis zum letzten hoch

laufen zu lassen. Da würde mich ihre Unabhängige Profi Ansicht sehr interessieren!



5. Gibt es Profis welche Atieb kaufen die im Dax am schwersten sind um damit

den Index in eine für Sie günstige Position zu bewegen?



Mit freundlichen Grüßen



Dennis aus Heinsberg



ANTWORT



Die Sentimendaten geben einen Einblick in die Gemütslage der deutschen Anleger. Eine Übertragung für den MDAX ist grundsätzlich möglich, Unterschiede zwischen den beiden Indizes DAX und MDAX bestehen dann nur im Detail. Eine Übertragung auf den S&P ist grundsätzlich ebenfalls möglich, da US- und deutsche Märkte teilweise in die gleiche Richtung laufen. Doch an dieser Stelle gibt es manchmal Unterschiede, diese beziehen sich dann jedoch eher auf die Intensität einer Bewegung, nicht auf die Richtung. Daher betrachte ich separat stets auch die US-Sentimentdaten.



Unterstützungen und Widerstände sind Marken aus der technischen Analyse. Im Heibel-Ticker gehe ich jedoch eher fundamental an die Analyse heran und nehme technische Marken dann erst im zweiten Schritt auf, um geeignete Kauf- oder Verkaufsmarken zu bestimmen. Ob dies nun mit Aktien oder einem ETF geschieht, ist da zweitrangig. Da ETFs inzwischen ein großes Gewicht am Aktienmarkt haben, sind technische Marken für den DAX eine wichtige Orientierung, genau wie für Einzelaktien.



Ein guter Indikator dafür, ob die Märkte „teuer“ oder „billig“ sind, ist das KGV. Doch auch das Index-KGV muss man differenziert betrachten. Zum einen darf das KGV um so höher ausfallen je niedriger das Zinsniveau am Markt ist. Beim aktuellen Negativzins in Deutschland und niedrigem Zins in den USA dürfen die KGVs also im historischen Vergleich etwas höher sein, ohne eine Überbewertung anzuzeigen.



Außerdem kommen wir aus einer Krise, in der viele Unternehmen kaum Geld verdienten. Jetzt wird um so mehr verdient. Das KGV eines Indexes berücksichtigt die Gewinne der jüngsten vier Quartale. Da ist es wenig verwunderlich, dass das KGV des S&P kürzlich auf historisch hohem Niveau über 45 notierte. Man könnte fürchten, dass die Kurse purzeln müssen, um das KGV auf ein vernünftiges Maß unter 20 zurück zu holen. Doch stattdessen springen die Gewinne deutlich an, so dass das KGV inzwischen auf 33 zurück gekommen ist, ohne dass die Kurse purzeln mussten. Gewinnaussichten werden reihenweise angehoben. Es ist nicht undenkbar, dass aufgrund der niedrigen Zinsen sowie des hohen Gewinnwachstums auf absehbare Zeit ein KGV von deutlich über 20 als fair betrachtet wird, und dieses KGV könnte allein durch Gewinnwachstum und nicht durch purzelnde Kurse erreicht werden.



Für den DAX gilt das Gleiche, nur dass der DAX immer etwas günstiger bewertet ist, also immer ein etwas niedrigeres KGV mit sich trägt. Im Frühjahr sprang das durchschnittliche DAX-KGV von 10 auf 30, aktuell notiert es wieder bei 15. So betrachtet ist der DAX schon wieder deutlich günstiger als der S&P 500.



Sie fragen nach Marktmanipulation: Ja, das versuchen viele. Manchmal gelingt das, jedoch nur kurzfristig. Besonders anfällig dafür sind die Sommer- und Weihnachtsferien :-).





Verbio auf Wolke 7



Hallo, Herr Heibel,

wagen Sie sich an eine Analyse zu VERBIO (VERBIO VER.BIOENERGIE ON A0JL9W)

heran? Ich seit Ihrer ersten Empfehlung dabeigeblieben, habe schon ein paarmal

Gewinne gesichert, nun wird mir die Entwicklung unheimlich.

Leider habe ich nicht die Zeit und die Professionalität, die weitere Entwicklung

realistisch einzuschätzen.

Wag Sie sich dran?

Viele Grüße aus dem Odenwald

Edgar



ANTWORT



Herzlichen Glückwunsch :-). Verbio hat über Jahre eine hochkomplexe, integrierte Produktionsanlage aufgebaut und optimiert. Endlich läuft alles rund und just zu diesem Zeitpunkt bricht das Angebot der Wettbewerber (Ethanol aus Brasilien) wegen einer schwachen Ernte ein und die Margen schießen nach oben. Verbio ist eine aussichtsreiche Firma, doch aktuell spielte alles in die Hände von Verbio. Das bleibt nicht so, schon die nächste Saison kann wieder anders aussehen. Ein KGV von 39 lässt sich mit einer im Jahr 2022 erwarteten rückläufigen Gewinnentwicklung nicht halten. Ich würde weitere Gewinne mitnehmen und mich bei nächster Gelegenheit von Verbio vorerst verabschieden. Sie werden später günstiger wieder einsteigen können.



Wenn Sie ganz viel Geduld haben, können Sie die Sache auch aussitzen, bis weitere Produktionsanlagen aufgebaut und ans Laufen gebracht wurden. Ich kann mir aber vorstellen, dass in den nächsten 12-18 Monaten keine positiven Überraschungen am Fließband mehr geliefert werden können.





Schaltbau +35% durch Übernahme



Hallo Herr Heibel,



einen kleinen «Nachtrag» zum aktuellen Börsenbrief hätte ich noch:



Zu den grössten Wochengewinnern gehört auch die Schaltbau AG mit über 35% Plus. Grund: «Erhalt einer Mitteilung über die Absicht zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen Schaltbau Holding AG und Voltage BidCo GmbH».



Da hätte ich gerne mal Ihre Meinung dazu gehabt (die Schaltbau AG haben sie ja einmal vorgestellt…ich bin damals eingestiegen und freue mich natürlich nun über einen schönen Zuwachs…).



Besten Dank schon mal im Voraus und ein schönes Wochenende!



Viele Grüsse



Berthold aus Waldshut



ANTWORT



Ja, das hatte ich damals gesehen. Das freut mich für die Schaltbau AG, die dadurch Zugang zu Investitionskapital erhält. Der Käufer, Carlyle, ist ein strategischer Finanzinvestor, der sich hier ein lukratives Unternehmen mit aussichtsreicher Zukunft sichert. Schade, ich hätte das Unternehmen gerne weiterhin am Aktienmarkt gesehen. Wer die Aktie hat, der kann jetzt verkaufen, denn viel weiter wird die Aktie nicht ansteigen: Herzlichen Glückwunsch :-).





Flatex DeGiro zu teuer



Sehr geehrter Herr Heibel,



ich muss nun endlich eine gegenteilige Meinung bezüglich ihrer "Jubelarien" über die flatex-deGiro-Bank los werden.



Die flatex-deGiro-Bank ist die einzige Online-Bank mit Negativzinsen auf dem Guthaben ab dem ersten Euro und zusätzlichen Depotgebühren von 0.1% p.a. + MwSt. Des Weiteren ist diese Bank mit ihrer eigenen, hochgelobten IT die langsamste Bank bei der Erstellung der Jahressteuerbescheinigungen.



Ein buy-and-hold-Anleger blutet mit Depotgebühren, ein Trader bezahlt Negativzinsen für jeden Euro, der auf dem Konto als Liquiditätsreserve vorrätig gehalten wird. Daher ist es kein Wunder zu erraten, woher die Gewinne stammen. Ich habe mein Konto bei der flatex nach 10 Jahren gekündigt, weil flatex immer nur die Expansion und immer weniger die Interessen seiner Kunden im Blickfeld hatte. Übrigens war die deGiro-Bank eine der günstigsten Onlinebanken, wenn nicht sogar die günstigste, bis, ja bis sie von flatex übernommen wurde. Und pünktlich mit der Übernahme der deGiro-Bank wurden die Depotgebühren eingeführt. Letztlich haben alle Kunden, sowohl die flatex- als auch die vormaligen deGiro-Kunden keinen Vorteil aus dieser Übernahme erfahren. Für die Aktionäre ist die flatex-Bank sicher wunderbar, aber sie ist keine Empfehlung für den Trader und Anleger. Vielleicht erwähnen sie diese Umstände in der nächsten Beurteilung der flatex einmal. Der ständige Hinweis auf die Ordergebühren von 5,90 € pro Trade spiegeln eben nur die halbe Wahrheit wieder.



Mit freundlichen Grüßen



Andreas aus Berlin



ANTWORT



Ja, da haben Sie Recht - aber ;-)



Eine Bank, die kein Geld verdient, kann nicht überleben. Flatex ist, im Unterschied zu vielen Wettbewerbern, profitabel. DeGiro war nicht in der Lage, ein tragfähiges Geschäftsmodell aufzubauen, ohne die Kunden zur Kasse zu bitten. Verständlich, dass Sie den kundenfreundlichen, aber nicht tragfähigen Geschäftsmodellen nachweinen. Solche Angebote kann man aber immer nur kurze Zeiten nutzen. Ich bevorzuge eben tragfähige Geschäftsmodelle :-).



Service / Jahresabschluss: Wie gesagt: Das Unternehmen wächst schnell, so etwas sind in meinen Augen Wachstumsschmerzen.





Arbitrage von DAX-Umstellung auf 40 nutzen



Hallo Herr Heibel,



wie schätzen Sie denn die Auswirkungen bei der Umstellung auf den DAX40 ein?



Theoretisch (aus Sicht des DAX) soll sich nichts ändern (der Punktestand bleibt gleich). Allerdings denke ich, dass z.B. die DAX Fonds dann Mittel aus den „alten“ Dax-Werten in „neue“ DAX-Werte umschichten müssen, um die DAX40 Zusammensetzung abzubilden. Und da in DAX-Werten erhebliche Mittel stecken nehme ich an, dass das auch Auswirkungen auf die Kurse haben sollte?



Also, vereinfacht gesagt: „alte“ Dax-Werte verkaufen, „neue“ Dax Werte kaufen (vor der Umstellung)? Was meinen Sie ?



Mit freundlichen Grüßen, Willy aus Rastatt



ANTWORT



Ja, da ist was dran. Arbitrageure werden entsprechende Trades machen. Arbitrageure sind Spekulanten, die auf genau solche unterschiedlichen Entwicklungen zwischen Aktiengruppen setzen. Da ist es egal, ob der Index unterm Strich nach oben, oder nach unten läuft. Arbitrageure verdienen am Unterschied in der Entwicklung der beiden Aktiengruppen.



Im Heibel-Ticker spekulieren wir nicht auf solche Dinge. Dazu müsste ich mir nun ein paar Aktien aus dem DAX aussuchen, die besonders leiden dürften, sowie einige potentielle Aufsteiger. Dann müssten wir die alten DAX-Aktien leerverkaufen (Shorten) und die DAX-Aspiranten kaufen. Dazu nimmt man dann Kennziffern, die meist durch griechische Buchstaben symbolisiert werden, um ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den beiden Gruppen zu erzeugen.



Wie gesagt. Da ist was dran, aber das ist nicht mein Revier :-)





Block.one beteiligt sich an Northern Data



Hallo Herr Heibel,



seit einigen Jahren lese ich sie bereits, seit einigen Monaten auch mit Abo. Mit Spannung habe ich verfolgt das sie sich für Northern Data interessieren. Ein Unternehmen welches ich ebenfalls seit einiger Zeit verfolge.



Nun habe ich ihre aktualisierte Analyse gelesen und kann diese auch nachvollziehen. Aber trotzdem Frage ich mich ob sie zutrifft. Vor ein paar Tagen hat block.one an Northern Data ziemlich viel Hardware verkauft. Dafür gab es Geld und Aktienanteile. Damit hat block.one jetzt fast 20% des Unternehmens. Block.one ist eine bekannte Größe in der Szene und versteht das Geschäft von ND, wieso sollten die ihre Anteile nochmal erhöhen, wenn sie befürchten müssen das ND betrügt? Zu dem Deal hat ja sicherlich eine DD gehört und wenn man sich die begleitende Kanzlei anguckt, dann waren das zumindest keine Amateure.



Was meinen Sie dazu? Ich bin etwas ratlos.



Anbei die Pressemeldung



Viele Grüße



Felix aus Siegen



ANTWORT



Aha, wenn die neue Hardware wollen, können die nur noch mit neuen, eigenen Aktien bezahlen? Dadurch wird der Anteil der bestehenden Aktionäre verwässert, sofern die Aktien dafür neu ausgegeben wurden. Andernfalls könnte auch ein Eigner Kasse machen. Da sind die abenteuerlichsten Konstellationen möglich. Natürlich ist auch möglich, dass Block.one wirklich ein großes Interesse an Northern Data hat.



Soll heißen: So eine Transaktion ist sehr komplex, unterschiedliche Interessen vieler Parteien müssen in Einklang gebracht werden. Für mich ist diese Transaktion nicht klar genug, um Northern Data einen Freibrief zu geben.





China Aktien im Ausverkauf



Hallo Herr Heibel,



seit geraumer Zeit halte ich die "Alibaba Group", WKN: a117me. Inzwischen sitze ich auf einem Minus von gut 25 %. Das Papier wird aber von verschiedenen Analysten zum Kauf empfohlen, wie so einige chinesische Werte auch.



Frage: Wie schätzen Sie das Papier ein? Eine Bodenbildung soll es angeblich bei Kurs 189 geben, derzeit notiert das Papier bei 199. Sollte ich die Unterstützungslinie abwarten, oder doch besser jetzt verkaufen?



Danke für Ihre Antwort,



mfG,



Herri aus Münster



ANTWORT



Tut mir leid, ich bin vermutlich nicht qualifiziert, Ihnen dazu eine Empfehlung zu geben. China ist ein autoritäres System, das mit unserem Demokratieverständnis nicht gut geheißen werden darf. Dennoch schaffen die Chinesen es mit Autorität, wichtige Regelungen umzusetzen:



- Lehrbetriebe dürfen keinen Gewinn machen

- Tech-Giganten dürfen mit individuellen Daten Individuen nicht bei Kaufentscheidungen beeinflussen

- Tech-Giganten müssen ihre gesammelten Nutzerdaten frei zugänglich machen

- Kinder dürfen nur noch Freitags zwischen 20 und 21 Uhr, Samstags sowie Sonntags je eine Stunde spielen

- …



Das sind Eingriffe in Wettbewerb und persönliche Belange, die wir nicht tolerieren. Dennoch muss ich zugeben, dass ich diese Entscheidungen eigentlich gut finde.



Das hat jedoch zur Folge, dass die Verdienstmöglichkeiten von Alibaba, Tencent und Co. stark beschnitten werden. Die Aktienkurse brechen ein.



Wenn Sie die Vorgänge in China einschätzen können und eine Meinung dazu haben, dann können Sie gegebenenfalls die künftige Aktienentwicklung für Alibaba daraus ableiten. Ich denke, dazu ist in Deutschland kaum jemand in der Lage.



Werden die Chinesen ihre Wirtschaft kaputt machen? Nein. Irgendwann werden sich Alibaba und Tencent wieder erholen. Doch wann das sein wird, und was Aktionäre auf dem Weg noch aushalten müssen, das weiß ich nicht. Genau das ist der Grund, warum ich den Hype um chinesische Aktien in den vergangenen Jahren selten, und wenn, dann nur sehr kontrolliert, mitgemacht habe.





CureVac oder BioNTech



Hallo Herr Heibel,



Sie hatten ja in Ihrer letzten HT-Ausgabe u.a. BioNTech empfohlen und Abstand von Cure-Vac genommen. Richtigerweise aufgrund der Probleme und Erfahrungen bei Cure-Vac. Da ich allerdings den Stop-Loss nicht fest im System eingegeben hatte, wurde auch der Verkauf nicht ausgefuehrt. Anschliessend wollte ich dann einfach nicht mehr zu den tiefen Kursen verkaufen. Mittlerweile ist ja der Kurs wieder etwas gestiegen und es stellt sich die Frage, jetzt schnell verkaufen und auf BioNTech umsteigen oder auf eine weitere Erholung von Cure-Vac setzen. Ganz so dumm sollten die ja auch nicht sein, um bald mal Erfolge veroeffentlichen zu koennen und dann sollte der Kurs wieder an alte Werte anknuefpen?



Oder was sehe ich hier falsch?

Oder ist es besser: Ein Ende mit Schrecken …….. als hinterher zu träumen? Und dann in einen Marktfuehrer einzusteigen?



Danke fuer Ihre Meinung. Vielleicht sind ja auch noch andere Abonennten von Ihnen in einer aehnlichen Lage.



Liebe Gruesse



Joerg aus Thailand



ANTWORT



Wenn ich mir anschaue, dass CureVac seit dem Ausverkauf wieder um fast 50% angestiegen ist, BioNTech jedoch um 25% zurück gekommen ist, dann würde ich einen Umstieg von CureVac auf BioNTech für aussichtsreich halten.





Cathie Wood und Spotify



Hallo Herr Heibel,

ich lese Ihre Newsletter seit Iwatch-Zeiten und bin damit sehr zufrieden.

„Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen“ (Mark Twain)

Sie haben keine Glaskugel und trotzdem wagen Sie jeden neuen Brief eine Prognose. Respekt.



Meine Frage:

Wie hoch schätzen Sie die Folgen eines möglichen Crash von Cathie Wood Fonds für Spotify?

Dann könnte es ja im schlimmsten Fall zu unlimitierte Verkäufen kommen.

Können Sie das "Klumpenrisiko" für den Kurs von Spotify abschätzen?



Vielen Dank und machen Sie weiterso.



Klaus-Peter aus Ahaus



ANTWORT



Hui, seit iWatch-Zeiten - das ist aber lange. Den habe ich Anfang 2000 gegründet und wollte damit ausdrücken: iWatch … the Markets for you - ich beobachte die Märkte für Sie. Leider habe ich das damals mit einem Partner zusammen getan, mit dem ich mich irgendwann auseinander entwickelt habe. Anfang 2006 folgte dann der Heibel-Ticker (ohne Partner). Vielen Dank, dass Sie mir so lange die Treue halten :-).



Wenn Cathie Wood die Grätsche machen sollte, wird das schwere Folgen für Spotify und viele andere darin enthaltene Aktien haben. Denn viele Anleger, auch einige Profis, kopieren die Trades von Cathie Wood oder lassen sich durch sie zumindest inspirieren. Wenn Anleger also Cathie Woods ARK Fonds fliehen, dann werden diese Aktien inklusive ausverkauft, Cathie Wood steht plötzlich als Verliererin da und viele Anleger, die ihr zuvor gefolgt sind, werden sich nun von den Aktien ebenfalls verabschieden. Ich mag mir das gar nicht vorstellen.





Günstige PEG-Rate bei deutschen Unternehmen



Guten Tag Herr Heibel,



vielen Dank für die sehr interessante Gegenüberstellung bzw. Einschätzung in dem letzten Heibel-Ticker!



Zu dem PEG Faktor noch eine Frage: Ich kenne ihn mit einem Grenzwert von 1 anstatt von 2, wie von Ihnen angesetzt. Das macht natürlich einen Riesenunterschied, einige Billionen von Marktkapitalisierung. Danach wäre nur Alphabet/Google gerade mal fair bewertet, und Apple, Amazon und Microsoft wären hoffnungslos überbewertet. Andererseits sind tatsächlich viele zyklische Werte immer noch unterbewertet, auch mit einem PEG von unter 1. Was sagen Sie dazu?



Viele Grüße aus dem regnerischen Harz!



Hanns-André aus Seesen



ANTWORT



Ja, normalerweise wird eine PEG-Rate von 1 angesetzt. Da ich im Heibel-Ticker jedoch sehr viel über Technologie- und Wachstumstitel schreibe, die ihre jeweiligen Märkte dominieren, habe ich mich den in den USA in diesem Fall angesetzten 2 angepasst. Also eine PEG-Rate von bis zu 2 wird nur dann als fair bezeichnet, wenn das Unternehmen hochprofitabel ist und den Wettbewerb beherrscht (Marktführer).



Ich suche nach Marktführern in konjunkturunabhängigen Wachstumsmärkten mit ordentlicher Bilanz, weil ich diesen Unternehmen ordentliches Wachstumspotential zuschreibe. Daher kommt bei mir die PEG-Rate von 2 so häufig vor.



Die deutsche Industrie segelt häufig mit PEG-Raten unter 1. Das liegt an schwachen Wachstumszahlen, an den reifen Märkten und an Altlasten, die sie mit sich herum schleppen (hohe Verschuldung, Pensionsverpflichtungen). Derzeit erleben wir einen starken Konjunkturaufschwung, der zunächst die Rohstoffe, dann die Industrieunternehmen mit sich zieht. Es gibt viele Industrieunternehmen, die nun starkes Umsatzwachstum ausweisen und noch eine niedrige PEG-Rate mit sich tragen. Da gibt es viele Chancen, die ich mir auch derzeit anschaue.





ESG im Heibel-Ticker



Sehr geehrter Herr Heibel,



ich lese seit 2009 ihren Ticker und bin immer noch begeistert, wie sehr Sie es schaffen, ihre Analyse unemotional, nett, teilweise lustig zu lesen mit sympathischen, persönlichen Kommentaren garniert zu präsentieren und diesem Stil über die lange Zeit treu zu bleiben. Danke!



Mit Ihren Anregungen habe ich gute Erfahrungen gemacht und auch meine daraus initiierten Investitionen waren nicht übel. Der Schelm in mir wartet immer, bis ihre Empfehlungen im Keller sind ;) auf diese Art stellen Sie eine Art ganz eigenen Index für mich dar, mit Verlaub. :)



Seit einiger Zeit habe ich etwas Kopfweh mit dem Portfolio im HTP. Das liegt darin begründet, dass ich mich intensiv mit Nachhaltigkeit befasse - und hier mit Aktien wie von Airbus und einigem im Goldbereich nach Recherche von Ökobilanzen etc. gar nichts mehr anfangen kann und dabei sehr begeistert und enthusiastisch in Erneuerbare, plastikfreies, Öl-, Gas- und waffenloses und tatsächlich enkeltaugliches investiere und das auch gerne mit Ihren Anregungen.



Meine Fragen an Sie: Wie stehen Sie zu Paris-kompatibler Anlage? (1,5°-Ziel...), Sie schreiben von "Enkel-Anlagen" als Kategorie, das ist in meinen Augen aber rein finanziell und lässt die äußeren Umstände etwas außer Acht (Umwelt-, Arten-, Klimaveränderungen und -chancen/Möglichkeiten).



Dabei ist das Thema längst in der Großfinanz angekommen Gelegentlich verweisen Sie auch darauf (bei Deutscher Bank zB) - ich bin beruflich auch mit einigem davon in Kontakt und kann Ihnen z.B. die Global Coal Exit List von NGOs wie urgewald e.V. ans Herz legen, siehe auch hier. Ferner die Initiativen von fossilfree (350.org) o.ä. Bei uns entstehen daneben auch Startups wie Right.Basedonscience, die etwa eine Klima-Metrik für Unternehmen entwickelt haben und auch einige spannende Referenzen aufweisen.



Solche Dinge nehmen zu - und ich denke, dass auch die Anlegerschaft sich zunehmend in so eine Richtung orientiert - wie ich z.B.



Daher fände ich gelegentliche Ausführungen zu diesem Thema gut, abgesehen davon, dass wenn Sie sich zB mit der Windkraftausbau-Lücke und der dazugehörigen Industrie befassen, die Bundestagswahl mit Sicherheit eine Wende darstellen wird in diesem Thema - und dazu passende Investitionschancen birgt? Welche "Nuggets" bringt der Green New Deal bzw. das, was in den USA davon übrig geblieben ist mit? Welche Klima-Invests mit Zukunft können Sie empfehlen?



Mag sein, dass das nicht ihrer Philosophie im Invest zusagt, aber von den persönlichen Anmerkungen Ihrer Person her, denke ich, dass das einen fruchtbaren Boden trifft. Vielleicht greifen Sie die Anregung und Fragen auf, ich würde mich freuen, zu lesen welchen Klima-Heibel Sie ansetzen. (Der Wortwitz sei Angesichts des Börsenschreibel erlaubt).



mit klimafreundlichen Grüßen

Markus aus München



ANTWORT



Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe bereits mehrere Anläufe in Sachen ESG-Investments unternommen. Leider war ich mit dem Resultat bislang noch nicht zufrieden: Jedes Unternehmen stellt sich ins rechte Licht und behauptet, höchste ESG-Ziele zu erfüllen. Es gibt einige junge Unternehmen, die ein ESG-Score erstellen und Unternehmen entsprechend einstufen. Doch diese Ansätze sind, wenn man dann ins Detail schaut, sehr beliebig und meinem Eindruck nach ideologisch verstrahlt.



Aller Anfang ist schwer und Sie haben ja richtig angemerkt, dass ich immer wieder entsprechende Analysen und aussichtsreiche Aktien anbiete. Ich bleibe am Ball, doch ich bin auf eine bessere Datenlage angewiesen. Tatsächlich kenne ich zwei der in diesem Bereich führenden Marktteilnehmer persönlich und suche nach Möglichkeiten, deren Know-how im Heibel-Ticker einfließen zu lassen :-).





Ausbau der 5G-Netze durch Telefonica, 1&1, Vodafone & Dt. Telekom



Sehr geehrter Herr Heibel!



Ich bin seit über einem Jahr Bezieher des Heibel Tickers.



Ihr Heibel Ticker ist hervorragend, weil sehr informativ, verständlich erklärt, immer auf dem Neuesten Stand und vor allem schätze ich Ihre außerordentliche kompetente Stellungnahme zu den aktuellen Finanzmärkten und damit verbunden eindeutige Aussagen darüber und nicht wie in vielen Börsennewsletter nichtssagende Statements.



Wenn es Ihnen irgendwann möglich ist (wenn nicht macht dies überhaupt nichts), könnten Sie im Heibel Ticker kurz ihre Einschätzung zu den deutschen Telefon- bzw. Internetanbieter abgeben und zwar insbesondere der Telefonica Deutschland, United Internet/1&1 Drillitsch und Vodafone.



Ein sehr großer Fan aus Österreich, Josef



ANTWORT



Vielen Dank für das Lob. Für jemandem mit einem ausgeprägten Sendungsbewusstsein wie mich ist Lob ein wesentlicher Bestandteil meiner Entlohnung :-).



Telefonica: Toller Dividendentitel (7%), aber nur Tochtergesellschaft und daher nicht Entscheidungsbefugt: Wenn’s Probleme bei der Mutter gibt, wird man sich in den Kassen der Tochter bedienen. Ich mag daher solche Konstrukte nicht.



United Internet / 1&1: Ebenfalls tolles Unternehmen mit pfiffigem CEO Dommermuth. Gigantische Investition in den Aufbau eines eigenen 5G-Netzes stehen an. Das wird sich mMn auszahlen, kann aber dauern: Kann sein, dass Sie hier viel Geduld brauchen.



Vodafone: Und noch ein tolles Unternehmen, toller Dividendentitel (6%) aber bereits hoch verschuldet, daher nicht wirklich handlungsfähig im Wettkampf um den Ausbau des besten 5G-Netzes.



—> Alle vier Unternehmen investieren in die 5G-Welt, Genbau wie auch die Dt. Telekom. Es ist noch zu früh, einen Gewinner auszurufen, daher bin ich ganz zufrieden mit unserer Position in Freenet, Freenet investiert nicht, sondern mietet später entsprechende Kapazitäten. Wenn Sie das Unternehmen herausfiltern möchten, das am besten für die 5G-Welt positioniert ist, würde ich anschauen, wer die besseren Lösungen im B2B-Bereich anbietet.