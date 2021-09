Es war eine negative DAX-Woche bei der die EZB wenig Impulse freisetzte. Der Verlauf brachte den DAX zurück in die alte Range.

Das große Bild vorweg: Unser DAX tauchte vor einer Woche in seine alte Range ein, wie wir uns hier noch einmal in Erinnerung rufen können:

Genau dort fand er sich zum Abschluss dieser Woche auch wieder ein:

DAX im Big Picture in der alten Range

Dreieck im DAX-Stundenchart

Es war jedoch kein langsamer Rücklauf, sondern ein sehr zügiger. Zum Wochenstart sah es noch nach einem Abprall und der Rückeroberung der 15.800 aus. Im Hoch erreichten wir mit sogar 15.959 Punkten beinahe die runde Marke von 16.000 Zählern. Doch dies war eine Art "Sonderfall", denn dieser Anstieg geschah an einem US-Feiertag. Während die Wall Street am Montag den "Labor Day" feierte, versuchte der DAX einen Alleingang und wie so oft bei dieser Konstellation wurde dies dann am Folgetag revidiert.

Mit dem Rücklauf an die 15.800 drehte sehr schnell die Stimmung und fand schon in der Eröffnung am Mittwoch nur schwer eine Unterstützung. Am 15.600er-Bereich drehte der Markt zunächst dynamisch, unterbot dieses Level jedoch am Donnerstag noch einmal um rund ein Prozent. Eine spannende Schwelle wurde getestet, die im Juli bereits Unterstützung bot und im Trading von mir wie folgt getriggert wurde:

Die EZB-Sitzung sorgte im weiteren Verlauf für ein Intraday-Reversal aber nicht für einen Stimmungswechsel, sodass sich der DAX zum Wochenausklang hin eher an der 15.600, als in Richtung 15.800 orientierte.

Der Verlauf ab dem Zwischenhoch vom Wochenstart ist klar einzuordnen. Erholungen wurden verkauft:

Negativer Wochenverlauf des DAX im September

Auch auf der Oberseite konnte man an etablierten Regionen interessante Chancen finden, wie am Freitag an der 15.700 zu sehen war:

DAX-Trade am Freitag

Der Kurs kippte förmlich zum Wochenausklang hin wieder ab:

DAX kippte zum Wochenausklang ab

Per Schlusskurs änderte sich das Niveau im DAX ab Mittwoch nicht mehr und die Volatilität war auf einem Niveau, welches vielen Tradern wieder Freude bereitete.

Der Blick auf die einzelnen Handelstage zeigt drei Verlusttage und nur zwei Gewinner, wobei der große Plustag wie geschrieben an einem US-Feiertag stattfand:

DAX-Handelstage bis zum 10.09.2021

International reihte sich der DAX damit im Mittelfeld ein. Die Wall Street stand letztlich nicht besser da, wie der direkte Vergleich hier aufzeigt: