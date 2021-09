Neu aus dem Hause PLATOW - PLATOW Legal + Finance

Seit 2008 berichtet PLATOW 14-tägig in der Beilage PLATOW Recht über große Deals und relevante Transfers, liefert Hintergründe und Analysen. Der große Erfolg hat uns veranlasst, dieses Format mit Podcasts, Videos, Interviews und Gastbeiträgen zu relevanten Themen nicht nur inhaltlich zu erweitern, sondern zugleich auch attraktiver zu präsentieren.

Am 30. 9. wird daher aus PLATOW Recht PLATOW Legal + Finance, ein monatlich erscheinender kostenloser Newsletter im html-Format mit dem Fokus auf Bank- und Kapitalmarktrecht, Transaktionen, Regulatorik und Compliance, Restrukturierung sowie Digitalisierung und Zahlungsverkehr. Das neue Newsletter-Format bietet mehr Platz für fundierte Analysen und Hintergründe zu den für die Finanzbranche wichtigen Rechtsthemen. Gleichzeitig bringt PLATOW Legal + Finance Gastbeiträge von Kanzleien, Beratungsgesellschaften sowie weiteren Branchenexperten zu interessanten Themen. Die Ausweitung auf Audio- und Videoformate macht den Newsletter gleichermaßen informativ wie inspirierend. Abgerundet wird PLATOW Legal + Finance durch neue Rubriken wie Kanzleimanagement, Trends in der Rechtsberatung, relevante Branchentreffs und Terminankündigungen. PLATOW Legal + Finance schlägt die Brücke zwischen Kanzleien und Entscheidern aus der Finanzwelt. Seien Sie gleich von Beginn an dabei und verpassen Sie keine Ausgabe. Anmeldung: https://buff.ly/3hCUMbY



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.