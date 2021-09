Cogia AG: Deutscher Big Data und KI-Spezialist vor rasantem Wachstum

Der rasant expandierende Big-Data Spezialist Cogia AG (WKN: A3H222) ist ein Anbieter von KI-basierten und patentierten Lösungen im Bereich Datenanalyse sowie von Medien-Monitoring-Technologien.

Die Produkte und Lösungen von Cogia kamen bis dato in zahlreichen Projekten zum Einsatz und haben sich bewährt. Zu den inzwischen mehr als 100 Kunden zählen namhafte Unternehmen wie VW, BMW Group, Continental, BMW-Bank, Commerzbank, Lufthansa und Bosch, aber auch Organisationen und öffentliche Verwaltungen wie Fraunhofer FKIE, die Staatskanzlei Saarland oder der Freistaat Bayern. Rasantes Wachstum angepeilt COGIA steht vor einem rasanten Wachstum – nicht zuletzt durch die erst kürzlich erfolgte Übernahme der elastic.io GmbH wird das Unternehmen inzwischen mit Firmen wie Palantir (WKN: A2QA4J) oder Exasol (WKN: A0LR9G) verglichen, die mit Abstand teurer als Cogia bewertet sind. Bis 2021 soll das EBITDA fast eine Mio. EUR erreichen - bis 2023 werden 4,2 Mio. angepeilt. Bis zum Jahr 2025 möchte man sogar 10 Mio. EUR erzielen. Bei einer Marktkapitalisierung von aktuell gerade mal 11 Mio. EUR ist das eine Hausnummer!

Quelle: Cogia AG



Die Cogia AG ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Bereits seit dem Jahr 2010 geht es um KI-basierte Lösungen in Bereichen wie Customer Experience (Kundenzufriedenheit), Competitive Intelligence, Social Media und Web Monitoring, Text Mining und Open Source Intelligence. Da man seine Produkte vor allem Abo-basiert verkauft, sorgt das für wiederkehrende Umsätze und Skalierbarkeit. Durch die zuletzt erfolgte Übernahme von elastic.io kann das Kerngeschäft in Zukunft wohl deutlich beschleunigt werden.



Pascal Lauria, Gründer und Vorstand der Cogia AG, in der Pressemeldung vom 16.06.2021:

"Künstliche Intelligenz und Big Data Analyse bringen Licht in den Daten-Dschungel. Unternehmen und Behörden fangen gerade erst an ihre Daten effektiv zu nutzen - beispielsweise zur Erhöhung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Mit unserer patentierten Software sind Kunden in der Lage, Daten in Echtzeit zu analysieren, Trends zu erkennen und frühzeitig darauf zu reagieren. Daher sehen wir in kommenden Jahren signifikante Wachstumschancen - mit bestehenden und neuen Kunden sowie durch Übernahmen".

Wachstum durch die Übernahme der elastic.io GmbH und darüber hinaus



Mit der Übernahme der Mehrheitsanteile an elastic.io verfolgt Cogia weiterhin das Ziel des anorganischen Wachstums durch strategische Akquisitionen. Die Synergien zwischen cogia und elastic.io sind die Basis für ein starkes Wachstum im operativen Bereich.



Dank der Übernahme von elastic.io kann sich Cogia von all ihren Konkurrenten abheben. Elastic.io bietet mit seinen Schnittstellen die Möglichkeit, den Customer-Experience-Manager mit jeglichen Systemen und Daten in einer existierenden IT-Landschaft zu verknüpfen. Cogia hat mit ihrer Big Data und KI-Lösung die Customer Experience sozusagen ins Quadrat gebracht – und mit elastic.io gelingt dies jetzt auch mit den zu verarbeitenden Daten.



DER GESAMTEN BRANCHE WIRD EIN MEGA-WACHSTUM VORAUSGESAGT



Die Marktforscher von Verified Market Research kommen in einer aktuellen Studie zum Ergebnis, dass die steigende Nachfrage nach personalisierten Kundenerlebnissen in verschiedenen Branchen einer der Schlüsselfaktoren, für das Wachstum des globalen Marktes für Customer Experience Management sein wird.



Quelle: Verified Market Research



Insgesamt soll der weltweite Markt in diesem Bereich bis 2028 von 7,7 Mrd. USD (2020) auf 26,7 Mrd. USD. Euro wachsen. Ein CAGR (jährliche Wachstumsrate) von 16,8%.



Quelle: www.verifiedmarketresearch.com/product/customer-experience-management-market/



Cogia im Peer-Group Vergleich sehr günstig



In einem Vergleich mit ihren wichtigsten Konkurrenten wird Cogia immer öfters in einem Atemzug mit der börsennotierten deutschen Exasol AG und den beiden US-Konzernen Palantir und Snowflake genannt. Die Umsatzmultiple – also das KUV (Kurs-Umsatz Verhältnis) dieser Unternehmen liegt zwischen 20 und über 250, d. h., die Börse bewertet diese Gesellschaften mit dem bis zu 250-fachen ihrer Umsätze für das Jahr 2020.



Demgegenüber steht die Cogia AG, die beim aktuellen Aktienkurs von 3,10 Euro mit 10,85 Mio. Euro bewertet wird und somit eine Umsatzmultiple von etwa 19 aufweist. Nimmt man die Planzahlen des Jahres 2021 für Cogia so kommt man sogar nur noch auf ein KUV von sehr günstigen 11. Dies unterstreicht die Unterbewertung der Cogia Aktie im Vergleich zur Konkurrenz.



DIE PRODUKTE DER COGIA AG



Die Produkte von Cogia lassen sich grob in drei Bereiche einteilen.



1) Feedback Management

2) Monitoring

3) Engagement



Einfach gesagt geht es um folgendes: Wer seine Kunden versteht, macht diese auf lange Sicht gesehen zufrieden und damit auch mehr Umsatz. Das ist der Grund warum die Produkte von Cogia inzwischen von mehr als 100 Unternehmen eingesetzt werden.



Konkrete Beispiele anhand von echten Kunden wie der Lufthansa oder der BMW Group



Seit dem Jahr 2018 analysiert Cogia stetig die Kommentare von ca. 70.000 Lufthansa-Mitarbeitern weltweit hinsichtlich des Arbeitsklimas, der Arbeitsplatz-Ausstattung, der Organisationsstrukturen oder der Umsetzung von Compliance-Regeln.



Seit 2017 analysiert Cogia kontinuierlich Kundenkommentare aus weltweit ca. 30 Ländern zur Zufriedenheit mit BMW. Die Kommentare werden nach Themen und Sentiment aufgeschlüsselt.



ENORME SKALIERBARKEIT



Die Skalierbarkeit ist hier natürlich enorm. Bei 500 Händlern in Deutschland und nur 1.000 EUR Umsatz pro Händler pro Jahr ergibt sich alleine bei BMW ein Umsatzpotential von 500.000 EUR jährlich. International hat die BMW Group sogar 5.000 Händler.



Bei VW hat Cogia die gleichen Aufgaben wie bei BMW und arbeitet seit dem Jahr 2019 mit dem Konzern zusammen. Hier ist das Potential mit 12.000 Händlern weltweit noch gigantischer.



1) Feedback Management

Quelle: Cogia AG



Der Cogia CXM (Customer Experience Manager) ist der Anlaufpunkt für das Kundenfeedback-Management. Unternehmen sammeln ihre Kundenrückmeldungen an einem Ort, verwalten Fälle zentral und analysieren alles mit Hilfe künstlicher Intelligenz.

Der CXM ermöglicht die Optimierung des Endkunden-Erlebnisses, indem Kundenfeedback genutzt wird, um Produkte zu verbessern, stärkere Beziehungen zu den Kunden aufzubauen und die Kundenbindung zu erhöhen.



2) Monitoring



Quelle: Cogia AG



Der Cogia Web Observer ist ein einzigartiges, leistungsfähiges

Werkzeug, um…



• das Internet, soziale Medien und Intranets zu beobachten;

• unstrukturierte Online- oder Offline-Daten mittels Mustererkennung, semantischer Analysen und Künstlicher Intelligenz zu erschließen;

• die Daten hinsichtlich bestimmter Themenschwerpunkte wie Kundenzufriedenheit, Sicherheit, Trends, Wettbewerbsbeobachtung oder Reputation zu überwachen und auszuwerten.



3) Engagement

Quelle: Cogia AG



Die Engagement-Lösung von Cogia ermöglicht die direkte Interaktion mit Nutzern in den Social-Media-Kanälen von Unternehmen. Das Tool gestattet zudem die automatische Verbreitung von Inhalten in alle angeschlossenen Kanäle. Es ist sowohl mit CXM als auch dem Web Observer gekoppelt, um hier unmittelbar auf Kommentare in den Social-Media-Kanälen antworten zu können.



Also eine Lösung um auf einen Blick und mit einem Login alle Social Media Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter, Xing usw. im Blick zu haben und direkt mit seinen Kunden und Interessenten interagieren zu können.



AUSSICHTEN

Cogia hat sich zum Ziel gesetzt neue Märkte zu erschließen und vor allem im Bereich Customer Experience Management Marktführer zu werden. Eine Branche die bis zum Jahr 2028 um jährlich fast 17% wächst.



Bis Ende 2021 soll so das EBITDA fast eine Mio. EUR erreichen - bis 2023 werden 4,2 Mio. angepeilt. Bis zum Jahr 2025 möchte man sogar 10 Mio. EUR erzielen. Bei einer Marktkapitalisierung von aktuell gerade mal 11 Mio. EUR ist das eine Hausnummer!



Im Bereich Open Source Intelligence (Analyse und Sammeln von Daten die öffentlich zugänglich sind) und im Bereich Competitive Intelligence (Zusammenführen von Infos aus mehreren Quellen) möchte man langfristig gesehen europäischer Marktführer werden. Die Akquisition geeigneter Wettbewerber ist ein möglicher Weg um dieses Ziel zu erreichen.



Seit Dezember 2020 ist die Cogia Aktie an der Börse Düsseldorf notiert. In Kürze strebt man auch ein Listing in Frankfurt an um eine breitere Anlegerschaft zu erreichen und den Handel in der Aktie liquider zu gestalten.



Quelle: Börse Düsseldorf



Weitere Informationen zur Cogia AG erhalten Sie auf der Website des Unternehmens www.cogia.ag



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

stockreport.de

