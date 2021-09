Fazit

Sobald die Einstiegsvoraussetzung durch einen Kursanstieg von mindestens 107,00 US-Dollar per Wochenschlusskurs vorliegt, könnte sich ein Investment mit Zielen an den aktuellen Jahreshochs beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA8C3T überdurchschnittlich auszahlen. Ziel des Scheins läge in diesem Szenario bei 1,89 Euro, die Renditechance wurde auf 220 Prozent berechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall den EMA 50 bei aktuell 102,75 US-Dollar vorerst nicht überschreiten, häufig kommt es nach derartigen Ausbrüchen zu Pullbacks zurück auf das Ausbruchsniveau.