Wie Zeitgeistforschung die Weltwirtschaft mitbestimmt

Wie sehr der Zeitgeist ganze Branchen und Bereiche des öffentlichen Lebens beeinflusst, erkennen nicht immer alle Menschen auf den ersten Blick

Daher ist es für Unternehmen und Institutionen umso wichtiger, Zeitgeistexperten zu Rate zu ziehen. Kirstine Fratz ist in der Zeitgeistforschung ein Superstar. Die Zeitgeistforscherin berät die größten Konzerne, Institutionen und Marken der Welt darin, welche Auswirkungen der Zeitgeist auf ihre Geschäftsmodelle hat.

Wie Kirstine Fratz erklärt, beginnt jeder neue Zeitgeist mit einer neuen kollektiven Sehnsucht, die sich anfänglich ganz zart in den unterschiedlichsten Zeitgeist Phänomenen zeigt. Diese feinen Anzeichen gilt es zu erkennen, um frühzeitig den neuen Zeitgeist wahrzunehmen, um Ihn schneller als die Anderen gestalten zu können. Dafür braucht es die Zeitgeist-Perspektive, einen neuen Forschungsansatz, der den Zeitgeist gleichzeitig einfühlsam und multireflektierend im Blick behält. Nur so erhält man tiefe Einblicke in das große, zukünftige Vorstellungsvermögen vom Geist der Zeit und bleibt nicht stecken, in der Vernunft der Gegenwart.

Begabte Zeitgeist-Teilnehmer nehmen diese neue, noch diffuse Stimmung in der Gesellschaft war, und sehen darin ein spannendes Potential für kulturelle Entwicklung, mit dem sie kreativ umgehen können. So entstehen neue wegweisende Produkte, bedeutende Filme, bahnbrechende Dienstleistungen und völlig neue Ideen wie wir leben wollen. Auf diese Art gestaltet sich der neue Zeitgeist in unsere Welt hinein. Ganze Branchen und Institutionen ändern ihre Konzepte anschließend grundlegend, wenn die Gestaltungsarbeit des Zeitgeistes länger am Werk ist. „Dadurch bekommt „die kollektive Sehnsucht eine neue kulturelle Heimat, mit der sie in Resonanz geht und auf Erfüllung hofft“, beschreibt die Zeitgeistforscherin diese Entwicklung.

Spirit Maker sind die Spielmacher für kulturelle Evolution

Wer sich mit dem Zeitgeist auf diese beeindruckende Art beschäftigt, hat ganz neue Möglichkeiten die Zukunft vital zu gestalten. Denn wer geistig dazu in der Lage ist, im Zeitgeist neues heilsames Potenzial für die gesellschaftliche Entwicklung wahrzunehmen, und sich nicht nur in Untergangsstimmungen verliert, hat echtes Spirit Maker Potenzial, um den neuen Geist schöpferisch in die Welt zu bringen. Spirit Maker gießen sozusagen das neue konstruktive Zeitgeist Potential in kulturelle Form. Sie erspüren und erkennen den anstehenden Wandel und werden inspiriert mit diesem schöpferisch umzugehen. Spirit Maker sind das mentale Upgrade zum Trendsetter. Ein dringend benötigtes Upgrade, denn gegenwärtig erschöpfen sich immer mehr kulturelle Systeme und es braucht Spirit Maker, die mit Zeitgeist Empathie und Entwicklungsgroßzügigkeit erkennen, was entwirrt, bereinigt und wieder auf ganz neue Art zusammengefügt werden muss, damit es gesund weitergeht.

What brings your spirit into the making?



Bild: Kirstine Fratz, Zeitgeistforscherin. Quelle: PR

Damit jeder Zeitgeist Teilnehmer sein individuelles Spirit Maker Potenzial erkennen und verwirklichen kann, hat Kirstine Fratz zusammen mit dem Schweizer Unternehmen Diagnosco ein Spirit Maker Empowerment Programm (SMEP) entwickelt, unter dem Motto: „What brings your spirit into the making?“ Anhand von neuartigen digitalen Selbsterkundungs-Instrumenten (SEI) kann jeder herausfinden, was sein persönliches Spirit Maker Potenzial ist. Dabei geht es um versteckte Wahrnehmungs-Kompetenzen, intuitive Begabungen, berufliche Talente, und um die dazu passenden gesellschaftlichen Schöpfungsbereiche. Jeder Mensch hat eine oder mehrerer Spirit Maker Begabungen. Diese individuell zu erkennen und zum vollen Einsatz zu verhelfen hat sich das SMEP zur Aufgabe gemacht, um die Zeitgeist Perspektive als mentales Upgrade für kulturelle Evolution zu fördern und weiter zu entwickeln.

Spririt Maker lassen sich individuell ermitteln, aber auch innerhalb eines Unternehmens ausmachen, um den Spielmachern der Zukunft auch auf Business Ebene noch mehr schöpferische Kraft zu geben. Denn eins ist sicher, der ewige Wandel geht immer weiter, weil kein kultureller Zustand, egal wie verheißungsvoll er auch erscheinen mag, alle unsere Sehnsüchte nach Freiheit, Gemeinschaft, Liebe und Sicherheit vollumfassend erfüllen kann. Aus diesem Mangel heraus entstehen immer wieder neue kollektive Sehnsüchte nach genau dem, was in der Zeit vernachlässigt wurde. Diese neuen Sehnsüchte beginnen zu vibrieren und türmen sich auf zu einer neuen Zeitgeist-Welle. Um dieses Entwicklungschaos im Blick zu behalten, braucht es Entwicklungsgroßzügigkeit. Nur so fangen wir an, in Zeitgeist zu denken und nicht mehr im engen Rahmen von Trends.

„Jeder von uns kann den Geist der Zeit dafür nutzen, sein Wirken und seine Branche auf das nächste Level zu bringen, um damit persönlich und kollektiv heilsame Fortschritte zu machen“, erklärt die Zeitgeistforscherin. „Wer erkennt, „was nicht mehr funktioniert, rüttelt an erstarrten Systemen, schenkt uns neue Lebensperspektiven und erinnert uns an die Sehnsucht lebendig zu sein“, sagt Fratz weiter.

Corona als Zeitgeist-Beschleuniger

Die aktuelle Pandemie hat das öffentliche Leben in vielen Belangen grundlegend geändert. Für Kirstine Fratz hat sie dabei vor allem auch viel beschleunigt. Die Gesellschaft sehnt sich nach einer nachhaltigeren Wirtschaft, nach Gesundheit und umfassenden gesellschaftlichen Änderungen. Es sind immer stärkere Spannungen zu erkennen, die zwischen Ungeduld, Angst und Aufbruchsstimmung herrschen. Gesellschaftskritische Bewegungen, Gender-Debatten oder der Aufruhr rund um das Thema Klimaschutz unterstreichen diese Entwicklung. Für die Zeitgeistforscherin sind diese Entwicklungen Ergebnis von einer tiefgreifenden Transformation im kulturellen Bewusstsein.

Diese Entwicklungen werden auch direkten Einfluss auf die Weltwirtschaft und deren Katalysatoren wie Banken haben. Laut der Zeitgeistforschung werden hierbei auch Institutionen wie Banken oder Versicherungen neue Heimaten für die kollektiven Sehnsüchte erschaffen müssen, um ihr Geschäftsmodell weiter erfolgreich zu halten. So gilt es, Produkt- und Servicequalitäten so zu gestalten, dass sie kulturell Resonanzfähigkeit bleiben und Spirit Maker Qualitäten haben. Denn die neuen Prägungen und Erwartungen der Gesellschaft werden auch von Banken, Versicherungen und Großkonzernen eingefordert. Ein neuer Zeitgeist macht vor keiner Branche halt und hat bislang noch jedes erschöpfte System zum Umdenken gebracht.



Bild: „Das Buch vom Zeitgeist – und wie er uns vorantreibt“, von Kirstine Fratz. Quelle: PR

Die Zeitgeistforscherin ist eine der gefragtesten Expertinnen in ihrem Fachgebiet. Sie berät internationale Marken und Unternehmen und wird von Global Playern wie Google und Facebook angefragt. Dazu spricht sie als internationale Speakerin über Zeitgeist-Themen, ist TED Speakerin, lehrt an Hochschulen, ist Aufsichtsratsmitglied der German Real Estate und Expertin in großen Think Tanks. Ihre Expertise zeigte Kirstine Fratz außerdem als Autorin ihres Buches „Das Buch vom Zeitgeist – und wie er uns vorantreibt“.