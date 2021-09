Wetten?! Rücksetzer, vulgo Crashs wird es auch in Zukunft geben. Fragt sich nur, wann und wie groß. Kapitalmarkt-Experten über eine Crash-Theorie von Ben Carlson, Ritholtz Wealth Management.

Ben Carlson, Direktor des Institutional Asset Management bei Ritholtz Wealth Management, ist bestimmt kein klassischer Clickbait-Crashprophet. Trotzdem wagt sich der international anerkannte Analyst an eine Crash-Prognose, über die man reden sollte: In seinem Blog-Eintrag "Why Financial Manias Persist" vom 12.09.2021 stellt er die These auf, dass tatsächliche Aktienmarkt-Blasen relativ selten seien. Im Rückblick befänden wir uns im "Jahr 12 der Blasenvorhersagen", schreibt Carlson darin.



Asset Manager Carlson geht davon aus, dass die menschliche Natur zu einer Art Hysterie ("Mania") neige. Aber das Ausmaß der Blasen/Crashs durch hysterische Reaktionen der Marktteilnehmer halte sich im Vergleich zu früheren Abwärtsbewegungen nicht zuletzt durch bessere Informationsmöglichkeiten in Grenzen. Er habe das Gefühl, dass es eher zu "Mini-Manien" kommen werde.

Pictet



Dazu meint Luca Paolini, Chefstratege bei Pictet Asset Management: "Mini-Crashs hat es immer gegeben und große Crashs auch, und es wird sie auch in Zukunft geben ... der einzige Unterschied ist, dass die Zentralbanken jetzt mehr darauf bedacht sind, große Crashs zu vermeiden, da mehr Menschen in Aktien investiert sind und ein großer Verlust dort einen massiven deflationären Schock für die gesamte Wirtschaft auslösen kann", so Paolini im Gespräch mit wallstreet:online.