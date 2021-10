Ein ruhiger Wochenstart im DAX mit Beginn der Konsolidierung hat sich erst einmal eingestellt, der zunächst die 15500 in den Vordergrund stellte. Wie kann es weitergehen?

Diese Pause dürfte sich der DAX verdient haben. Nach dem Schwung aus der Vorwoche vollzog der DAX zum Wochenstart erst einmal eine Konsolidierung. Dies war nach dem Wochenplus durchaus zu erwarten, per Trigger aber erst nach dem Verlassen des Trendkanals ein Szenario, was man auch handeln konnte. So skizziert sich der Chartverlauf und diese Ansicht am gestrigen Morgen (Rückblick):

Kurzfristige DAX-Szenarien zum 18.10.2021

Zunächst startete der XETRA-Markt mit einem Gap auf der Unterseite, nachdem Konjunkturdaten aus China die Stimmung etwas trübten. Einen konkreten Trade leitete ich dann erst nach dem XETRA-Start ab, der sich am Hoch der ersten Kurse ausrichtete und die Schwäche aus dem Nachthandel als Trendlinien-Einstieg wählte:

DAX-Trade am 18.10.2021

Im Minutenchart sieht es natürlich dramatischer aus - das Ziel der Bewegung bremste bereits um 15.500 ab und verursachte dort eine längere Seitwärtsphase. Erst Richtung Start der Wall Street wurde diese aufgelöst und auf der Unterseite dann noch einmal die 15.470 angelaufen.

Dieses Momentum setzte sich sogar noch etwas weiter fort und brachte damit den Index zum Nachmittag deutlicher unter Druck. Daten zur US-Industrieproduktion enttäuschten, doch erneut folgte eine Erholung dieser Bewegung und letztlich ein Schlusskurs im 15.470er-Bereich:

Wochenstart im DAX am 19.10.2021

Die Volatilität war zum Wochenstart auf dem gleichen Niveau wie zum Wochenausklang und umfasste rund 130 Punkte, ohne das kleine sichtbare Gap gerechnet, welches wir zurückgelassen haben.

Folgende Tagesparameter wurden hinterlassen:

Eröffnung 15.518,59 Tageshoch 15.542,17 Tagestief 15.416,02 Vortageskurs 15.587,36 Schlusskurs 15.474,47

Beim Blick auf der größere Chartbild formiert sich nun ein Dreieck:

Mittelfristiges Dreieck im DAX zum 19.10.2021

Was leite ich daraus für den Dienstag ab?

Im großen Chartbild war der Abwärtstrend am Freitag zwar gebrochen, ein Pullback stand jedoch auf die 15.500er-Zone aus. Dieser erfolgte nun gestern. Die Dynamik dabei war etwas größer als vermutet und wirft nun die Frage auf, ob es wirklich nur ein Rücklauf an diese Zone ist oder der Bruch gar ein Fehlsignal war:

DAX-Trendlinie im Big Picture am 19.10.2021

Für den Pullback spräche das Szenario, wenn wir zügig die 15.500 zurückerobern und uns dann in Richtung des Gaps vom Wochenstart arbeiten:

DAX-Signal am Morgen des 19.10.2021

Immerhin absolvierte der Nasdaq gestern ein solides Plus und der Dow Jones verkleinerte das Minus weitestgehend.

Bleiben wir unter der 15.500 oder sogar unter 15.470, würde sich das Chartbild verschlechtern und eine Konsolidierung auf tiefere Levels nach sich ziehen.

Aus der Vorbörse heraus ist hierzu noch keine Prognose zu treffen. Dort notieren wir im Endloskontrakt genau auf dieser Entscheidungsmarke, die damit heute wohl im ersten Fokus des Handels stehen dürfte:

DAX-Vorbörse an der 15.500 am 19.10.2021

Eine genaue Prognose für den Tagesstart und Deinen Handel am Dienstag geben ich mit Blick auf die Vorbörse im Livestream um 8.20 Uhr dann im Detail:

Welche Zeiten und Events sind heute wichtig?

Am Dienstag sind weitere Wirtschaftsdaten im Kalender verzeichnet. Beginnend mit der Bauleistung der EU um 11.00 Uhr und einigen Reden aus dem EZB-Umfeld in der Mittagszeit, darf man dann 14.55 Uhr auf die Umsätze der großen Einzelhändler aus den USA gespannt sein. Als Redbook Index werden sie vor dem Wall Street Start veröffentlicht.

Am Nachmittag folgen weitere Wortmeldungen aus dem EZB-Umfeld und auch aus der Fed.

Das monatliche US-Budget Statement kann dann 20.00 Uhr für weitere Impulse an den Märkten sorgen.

Alle genannten Eckpunkte sind mit hoher Wertigkeit im Kalender hinterlegt (es gibt natürlich noch Weitere jeden Tag) und hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten dargestellt.

Wirtschaftsdaten am 19.10.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg. Diese Analyse gibt es hier als Video:

Dein Andreas Bernstein

