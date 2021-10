Haftpflichtkasse steuert auf harte Zeiten zu

Die Aufarbeitung des Cyberangriffs auf die Haftpflichtkasse vom vergangenen Juli (s. PLATOW v. 13.8.) dauert auch drei Monate nach der Attacke weiter an. Zwar arbeitet der aus Roßdorf bei Darmstadt stammende Sachversicherer längst wieder im Normalbetrieb und hat die vom Datendiebstahl betroffenen Kunden und Geschäftspartner bereits nach dem jeweiligen Bekanntwerden der Offenlegung persönlich informiert.

„Allerdings können wir aus verschiedenen Gründen nicht alle betroffenen Vertragspartner erreichen“, berichtet Vorstandsmitglied Torsten Wetzel. In einigen Fällen sei der Versicherungsnehmer nicht identisch mit dem Inhaber des Kontos, von dem die Prämien abgebucht werden, heißt es. „Hier liegen uns keine Kontaktdaten für eine direkte Ansprache vor“, so ein Sprecher zu PLATOW. Deshalb rät Wetzel sicherheitshalber allen Kunden, die der Haftpflichtkasse Kontodaten überlassen haben, sich umgehend mit ihrer Bank in Verbindung zu setzen, um mit dieser gemeinsam festzulegen, wie das Konto künftig vor einem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. Eine direkte Information an die Bank des Kontoinhabers sei aus Gründen des Datenschutzes nicht möglich.