Am 28. Oktober präsentiert Volkswagen den Zwischenbericht Januar bis September 2021. Die finanzielle Performance des Volkswagen Konzerns im ersten Halbjahr 2021 hat die Robustheit des Unternehmens unter Beweis gestellt. Die operative Rendite lag nach 6 Monaten bei 8,8 Prozent. Besonders das zweite Quartal war außergewöhnlich stark. Auch beim Netto-Cash-Flow hat der Konzern mit 10,2 Milliarden Euro trotz hoher Zukunftsinvestitionen ein sehr solides Ergebnis erzielt. Die Auswirkungen der Engpässe bei Halbleitern konnten bislang begrenzt werden, es wird jedoch mit etwas deutlicheren Effekten im dritten Quartal gerechnet. Die Einschätzung des Managements für die Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr hat sich dennoch weiter verbessert, so dass der Ausblick angehoben werden konnte.

.

Zum Chart

.

Die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 29. Juli 2021 hatte kaum Auswirkung auf die Kursentwicklung von Volkswagen. Das Abwärtsmomentum konnte kaum gebremst werden, wodurch sich der Abwärtstrend bis Mitte September fortsetzte. Dieser Abverkauf wurde am Support bei 181,68 Euro am 20. September gestoppt und am gestrigen Handelstag intraday nochmals getestet. Das Level bei 181,68 Euro markiert gleichzeitig das partielle Hoch, welches vor dem coronabedingten Sell Off im März 2020 schon erreicht wurde. Mit dieser Unterstützung im Rücken hat es den Anschein, dass aktuell eine neue Bodenbildung im Entstehen ist. Die Chipknappheit und die infrastrukturbedingten Produktionsausfälle in China setzen speziell den deutschen Automobilbauern zu und zwingen sie, die Produktion zu drosseln. Ab dem Q1 2022 sollten diese Einschränkungen jedoch schrittweise zurückgehen und die vorhandene starke Nachfrage am Automarkt bedient werden. Für die heutige Strategie wird darauf gewettet, dass der Support rund um die Marke bei 181,68 Euro verteidigt wird, erneut dreht und danach wieder in Richtung 217,04 Euro steigt.