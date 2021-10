Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DMG Mori Reports 9-Month EBIT of EUR 83.7 Million, up 57% (PLX AI) – DMG Mori 9-month revenue EUR 1,450.9 million, up 11%.9-month EBIT EUR 83.7 million, up 57%Order intake rises to EUR 1,928.6 million, up 62%Demand in Q3 is above pre-corona level