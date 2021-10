Anzeige

Jetzt ist an der Wall Street Gier und Euphorie im Markt! Die Spitze des Eisbergs dieser Euphorie und Gier ist die Tesla-Aktie: FOMO (fear of missing out; Furcht die Rally zu verpassen) ist das dominante Handlungsmotiv

Jetzt ist an der Wall Street Gier und Euphorie im Markt! Die Spitze des Eisbergs dieser Euphorie und Gier ist die Tesla-Aktie: FOMO (fear of missing out; Furcht die Rally zu verpassen) ist das dominante Handlungsmotiv

Jetzt ist an der Wall Street Gier und Euphorie im Markt! Die Spitze des Eisbergs dieser Euphorie und Gier ist die Tesla-Aktie: FOMO (fear of missing out; Furcht die Rally zu verpassen) ist das dominante Handlungsmotiv, der Fear&Greed-Index steigt in den letzten Tagen massiv an! Ist das ein gutes Zeichen - geht es an der Wall Street nach den heutigen Zahlen der US-Tech-Schwergewichte Microsoft und Alphabet (heute) bzw. Apple und Amazon (Donnerstag) weiter nach oben? Möglich ist es - aber heute sehen wir nach euphorischem Beginn einen turnaround bei Tesla und den US-Indizes.. Hinweise aus Video: