Qualcomm bearbeitet neben anderen Marktsegmenten auch den Zukunftsmarkt der 5G-Funkmodems für Mobiltelefone und dem Internet of Things. Hier zählt der Chipriese zu den wichtigsten Anbietern und seine Produkte finden auch Anwendung in den neuen iPhones von Apple. Somit gehört Qualcomm zu den Profiteuern der Umstellung auf den neuen Mobilfunkstandard 5G, für dessen Nutzung neue Mobiltelefone notwendig sind. Qualcomm übertraf die Erwartungen von Analysten sowohl mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2021 zum 26.09.2021 als auch mit dem Ausblick für das laufende Vierteljahr. Im vergangenen Quartal (Q4) sprang der Umsatz von Qualcomm im Mobilfunk-Geschäft im Jahresvergleich um 56 Prozent auf rund 4,69 Milliarden Dollar hoch. Anleger honorierten das mit einem Kursplus von mehr als 13 Prozent am folgenden Handelstag (4. November).

Zum Chart

Grob gesprochen wurde die Aktie von Qualcomm erst nach dem Corona-Tief von den Marktteilnehmern wieder neu entdeckt und sehr schnell nach oben gehievt. Im Vergleich dazu waren die vergangenen 10 Jahre von der Kursbetrachtung weitgehend ereignislos. Der Aufwärtstrend währte bis Anfang Februar 2021 und wurde danach von einer Seitwärtskonsolidierung abgelöst. Diese Konsolidierung entwickelte sich zwischen den Grenzen von 122,34 US-Dollar und 151,91 US-Dollar und endet mit dem Overnight-Gap im Zuge der Veröffentlichung der Zahlen zum Q4 2021 am 3. November. Interessant zu beobachten ist der beinahe punktgenaue Stopp des aktuellen Kurses in Höhe des schon im Januar und Februar 2021 markierten All Time High am Level von 167,65 US-Dollar. Wird dieser Level überwunden, ist ein weiterer Sprung über die Marke von 184 US-Dollar möglich. Die Marke 151,91 US-Dollar sollte sich als neuer Supportlevel etablieren.