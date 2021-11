Wochenausklang tiefrot

Der Tag wurde dominiert von einer Meldung aus Südafrika. Dort ist eine möglicherweise sehr gefährliche neue Corona-Variante mit der Bezeichnung B.1.1.529 entdeckt worden. Diese könnte schon nach Europa gedrungen sein, wie Medien aus Belgien berichteten.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO listet den Virus bereits unter dem griechischen Buchstaben Omikron. Nun wird er näher erforscht und vor allem nach einem Gegenmittel gesucht.

Damit gab es für DAX-Anleger ein "böse Erwachen" am frühen Morgen. Bereits im Nachthandel fiel der DAX auf ein neues Monatstief zurück und und unterschritt damit die 15.740er-Marke. Dort setzte am Mittwoch eine dynamische Gegenbewegung ein, die am gestrigen Donnerstag über 15.900 ihre Stabilisierung versuchte.

Nach dem XETRA-Start vbei rund 15.400 Punkten war die Stimmung bereits sehr angespannt. Eine erste Erholung konnte dennoch zumindest kurzzeitig die 15.500 zurückerobern. Aber wenig später drehte die Stimmung erneut auf Verkaufen und Angst ergriff die Marktteilnehmer. Kommt es zu einem weiteren Lockdown? Die Niederlande hat dies heute vermeldet.

Unter ungewöhnlich hohen Umsätzen fiel der Markt bis zum Start der Wall Street zu seinem Eröffnungslevel zurück. Auch dort traten die Sorgen um die Ausbreitung des neues Virus auf das Parkett. Dabei korrigierte der Dow Jones im verkürzten Handel nach dem Thanksgiving um mehr als 2 Prozent. Ebenso litten die Technologiewerte an der Nasdaq.

In Richtung Handelsschluss und Wochenende nahm der Verkaufsdruck keineswegs ab. Der deutsche Leitindex brach seine morgendlichen Tagestiefs und kam erst bei 15.245 Punkten und somit an der Schlussglocke zum Stehen. Ein sehr negatives Zeichen, was sich noch einmal in der Nachbars fortsetzte.

Der Abschlag zum gestrigen Schlusskurs betrug um 17.35 Uhr genau 660 Punkte. Die Volatilität hatte sich damit vervielfacht und der VDAX-New stieg um 40 Prozent an.

Diese Xetra-Rahmendaten sind aufgezeichnet worden:

Eröffnung 15.383,90 Tageshoch 15.520,99 Tagestief 15.245,35 Vortageskurs 15.917,98 Schlusskurs 15.257,04

Per Saldo verlor der DAX 4,2 Prozent. Im europäischen Vergleich war dies der größte Abschlag bei den großen Indizes. Auch nachbörslich war keine Erholung zu spüren. Zum Redaktionsschluss befand sich der Index um mehr als 800 Punkte im Minus, wie der Intraday-Verlauf aufzeigt:

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Black Friday bei den DAX-Aktien und die Corona-Gewinner

Die Aktien der Sektion "Corona-Gewinner" sind bekannt. Sie standen heute entgegen dem Gesamtmarkt sehr deutlich auf der Kaufliste der Investoren. Eine Zalando, eine Delivery Hero und und auch eine HelloFresh konnten teilweise mehr als 5 Prozent zulegen.

Bei einem drohenden Lockdown sind deren Umsätze im Fokus der Anleger. Prinzipiell profitieren Onlinedienstleister von dieser Entwicklung. Mit der Coronaangst steigen damit erneut diese bekannten Werte in der Gunst der Anleger.

Auf der Verliererseite und damit von der Coronaangst direkt betroffen waren die Segmente Flugverkehr und Tourismus. Mit Airbus und dem Triebwerkzulieferer MTU Aero Engines standen zwei DAX-Werte mit je 10 Prozent Minus auf dem Kurszettel.

Sollte sich die Situation verschärfen, wird der Reiseverkehr erneut stark abnehmen. So verlor eine Lufthansa zweistellig und eine TUI fiel auf ein Mehrjahrestief.

Blicken wir auf die heutigen Tops und Flops des Handelstages an der LS-X:

Abseits des DAX konnten die Impfstoffhersteller BioNTech, Moderna oder auch Novavax starke Zuwächse verzeichnen.

Wie entwickelte sich das mittelfristige Chartbild?

Blick auf den DAX-Tageschart

Die Dynamik der letzten Tag nahm heute noch einmal massiv zu. Mit einer Kurslücke vom Tagesstart brachen direkt einige Unterstützungen und der Index tauchte tief in die alte Range ein. Die Bandbreite von April bis August wurde damit direkt einmal durchschritten. Weitere Durchschnitte wie der 50-Tage-Schnitt sind unterschritten worden, ebenfalls wackelt die 200-Tagelinie.

Mit dem Schlusskurs auf Tageszeit lässt sich aus Sicht der Technischen Chartanalyse weiterer Abwärtsdruck erwarten.

So skizziert sich das mittelfristige Chartbild nun auf dem Niveau von Mitte Oktober:

Auf diese charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gehen wir auch am Montag wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen zum Mittag mit einem Händler der LS-X auf diesem Kanal über das Marktgeschehen.

