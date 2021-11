Das wird eine brutale Woche für die Aktienmärkte - mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir extreme Volatilität erleben! Nach dem Abverkauf der Aktienmärkte am Freitag geht es heute zwar zunächst nach oben, weil man hofft, dass Omicron milde Verläufe zeigt - aber wir werden erst in zwei bis drei Wochen wissen, ob das wirklich so ist und wie gut (oder schlecht) die bisherigen Impfstoffe gegen die neue Variante wirken. So oder so: dass Japan ab morgen für alle Ausländer die Grenzen schließt, zeigt die neue Dimension der Krise. Daher werden die Märkte nverös und volatil bleiben - gefährliche Zeiten für jene, die es eigentlich gemütlich mögen..

Hinweise aus Video:

