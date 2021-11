Fazit

Ein mögliches Ausbruchsszenario auf der Oberseite tritt ab 260,00 US-Dollar ein, Zugewinne an die Jahreshochs bei 331,68 US-Dollar, darüber an glatt 381,00 US-Dollar wären in diesem Fall vorstellbar. Um hiervon möglichst stark zu profitieren könnte das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD03F9 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Idee beliefe sich auf 160 Prozent, entsprechend dürfte der Schein am Ende ein Niveau von 16,62 Euro aufweisen. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 220,00 US-Dollar vorläufig nicht überschreiten, daraus leitet sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Zertifikat von 2,37 Euro ab.