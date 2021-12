Die seltsame Wandlung von Jerome Powell erinnert an die Geschichte der Wandlung von Saulus zu Paulus im Neuen Testament: plötzlich trifft der Fed-Chef völlig andere Aussagen als vor seiner Wieder-Nominierung. Warum? Die Aktienmärkte jedenfalls waren gestern nicht begeistert über die Wandlung von Saulus zu Paulus - aber seit Beginn des asiatischen Handels geht es wieder deutlich nach oben. Warum? Eigentlich gibt es dafür nicht wirklich einen Grund - bis auf die Tatsache, dass heute der Monat Dezember beginnt (und damit wieder neues Geld in ETFs etc. fließt). Ist die Gegen-Rally wirklich nachhaltig? Die innere Struktur der Indizes ist "kaputt": trotzdem der Nadsaq Composite nach wie vor knapp unter seinem Allzeithoch steht, fallen 72% der darin enthaltenen Aktien unter ihre 200-Tage-Linie..

