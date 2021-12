In der letzten technischen Besprechung zur Aareal Bank vom 18. Oktober 2021: „Aareal Bank: Schöner Impuls“ wurde auf einen Folgeanstieg in den Bereich zwischen 31,50 und 31,90 Euro hingewiesen. Genau dieser Zielzone nähert sich die Aktie unbeirrt an, investierte Anleger sollten ihre Stopps nun merklich nachziehen. Für ein frisches Long-Investment dürfte der Zeitpunkt jedoch etwas ungünstig stehen.

Stopps anpassen!

Weiterhin wird ein Anstieg in die Zielzone zwischen 31,50 und 31,90 Euro favorisiert, hierzu sollte jedoch mindestens ein Kurssprung auf Wochenschlusskursbasis über 30,00 Euro gelingen. Anderenfalls würde der Wert Gefahr laufen, in diesem Bereich ein Doppelhoch auszubilden. Unterstützungen lassen sich derweil um 27,80 Euro und darunter am EMA 200 bei 25,61 Euro finden.