Auf seinen Lithium-Projekten DOM's Hill und Marble Bar im östlichen Teil der Pilbara-Region in Westaustralien macht Kalamazoo Resources Limited ( ASX: KZR, FSE: KR1 ) aktuell große Fortschritte. Die Programme zur Entnahme von Bodenproben sind bereits abgeschlossen bzw. werden es Mitte des Monats sein, sodass anschließend für die neue Feldsaison 2022 die Ziele mit hoher Priorität definiert werden können. Sehr ermutigend sind dabei die entdeckten geologischen Ähnlichkeiten zu bestehenden Lithium-Minen in der Region.

Auf dem DOM‘s-Hill-Projekt sind die Feldarbeiten bereits am 19. November abgeschlossen worden. Es wurden insgesamt rund 4.900 Proben genommen und mit Hilfe von tragbaren XRT-Geräten analysiert. Diese von Portable Spectral Services Pty Ltd. entwickeltem Geräte weisen eine „Li-Index“-Funktion auf, mit deren Hilfe ein Näherungswert für den Lithium-Gehalt bestimmt wird. Dies geschieht über eine Korrelation mit einer Reihe von fünf Elementen (Rubidium, Niob, Tantal, Gallium und Caesium). Auf diese Art können mit geringem Aufwand schnelle Ergebnisse erzielt werden. Der nächste Schritt wird nun darin bestehen, die so identifizierten Zielgebiete einer näheren Untersuchung zu unterziehen.

Auf dem Marble-Bar-Lithium-Projekt wurde erst am 17. November mit den Feldarbeiten begonnen. Hier ist das Ziel, etwa 3.700 Proben zu nehmen und sie ebenfalls mit den XRT-Geräten einer ersten Auswertung zu unterziehen. Aktuell sind die Arbeiten etwa zur Hälfte abgeschlossen. Deshalb wird damit gerechnet, dass die Sammlung der Bodenproben bis Mitte Dezember abgeschlossen werden kann. Die Auswertung aller Proben dürfte voraussichtlich bis Mitte Januar 2022 abgeschlossen sein.

Interessante Ähnlichkeiten zu bestehenden Lithium-Minen

Noch ist es zu früh, um allein auf der Basis der Bodenproben weitreichende Aussagen machen zu können. Doch sehr ermutigend ist, dass die auf DOM‘s Hill genommenen Proben eine ähnliche geologische Beschaffenheit aufweisen wie das Gestein der nahe gelegenen Weltklasse-Lithiumlagerstätten Pilgangoora und Wodgina. Sie werden von Pilbara Minerals (Pilgangoora) und Albemarle (Wodgina) betrieben. Hervorzuheben ist, dass die Bodenproben in einem engmaschigen Raster von 200 m x 100 Meter gesammelt wurden. Dieser systematische Ansatz ermöglicht es, in relativ kurzer Zeit seinen sehr guten Überblick über das Potential der Liegenschaft zu gewinnen. Dabei konnten 30 aussichtsreiche Ziele identifiziert werden, denen für die weitere Exploration eine hohe Priorität zugewiesen wurde.

Kalamazoo ist der Ansicht, dass Marble Bar aufgrund seiner günstigen Lage am Rande des Zinn- und Tantalanschwemmungsfeldes Moolyella sehr vielversprechend für eine Lithiummineralisierung ist. Darüber hinaus gibt es innerhalb des Projekts bekannte und bereits kartierte Vorkommen von lithiumhaltigen Pegmatiten. Während die bekannten Lithiumvorkommen größtenteils aus Lithiumglimmer (d.h. Lepidolith) bestehen, weist dieses Gebiet ähnliche Eigenschaften auf, wie sie bei spodumenhaltigen Pegmatiten angetroffen werden. Ob dem so ist, muss nun eine moderne Lithiumexploration zeigen. Eine solche ist auf Marble Bar bislang noch nicht durchgeführt worden.

In den kommenden Wochen gilt es daher, die Bodenproben vollständig auszuwerten und zu kartieren und beide Projekte in einen bohrreifen Zustand zu überführen. Vor diesem Hintergrund haben die investierten Anleger deshalb allen Anlass, sich im Jahr 2022 auf interessante Ergebnisse von Marble Bar und DOM‘s Hill zu freuen.

Background

Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) ist ein in Australien und in Deutschland börsennotierter Entwickler, der in Down Under eine Reihe hochinteressanter Goldprojekte besitzt. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie eine große Nähe zu bekannten produzierenden Minen und spektakulären Liegenschaften aufweisen. Die Projekte Castlemaine und South Muckleford liegen in direkter Nachbarschaft zur hochprofitablen Forsterville Goldmine von Kirkland Gold. Das Ashburton Goldprojekt mit einer Ressource von 1,6 Mio. Unzen sowie drei weitere Projekte liegen in der Pilbara-Region in Nordwestaustralien, die derzeit dank der phänomenalen Goldfunde von De Grey Mining auf seinem Hemi-Projekt auf dem Radar der internationalen Investoren aufzutauchen beginnt. Daneben entwickelt Kalamazoo Resources derzeit auch zwei Lithiumprojekte zur Bohrreife.



