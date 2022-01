Nach dem tiefen Kurssturz der Commerzbank-Aktie bis Anfang 2020 auf rund drei Euro hat der Wind wieder merklich gedreht, seitdem befindet sich das Wertpapier wieder im Aufwind und erreichte zu Beginn dieses Jahres ein Verlaufshoch bei 7,96 Euro. Dabei gelang es die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Wochenbasis bullisch zu kreuzen und über die für ein Kaufsignal notwendige Triggermarke von 6,83 Euro zuzulegen. Seit wenigen Wochen herrscht allerhand ein untergeordneter Ausverkauf, dieser sollte idealerweise im Bereich von rund 7,00 Euro enden und damit nur eine zwischengeschaltete 1-2-3-Konsolidierung hervorbringen.

Stabilisierung abwarten

Um greifbare Handelssignale auf der Long-Seite zu erhalten, sollte der Bereich zwischen dem EMA 200 bei derzeit 6,65 und der Kursmarke von 6,83 Euro durch das Wertpapier der Commerzbank nicht mehr unterschritten werden. Hieraus könnte anschließend Aufwärtspotenzial zurück an 8,00 Euro entstehen, weitere Ziel auf der Oberseite ließen sich in diesem Szenario bei 8,25 und schließlich rund 9,00 Euro ableiten. Unterhalb des EMA 200 würden allerdings empfindliche Abschläge in Richtung 6,00 Euro und den knapp darüber befindlichen EMA 50 drohen. Dies würde den laufenden Aufwärtstrend allerdings auch noch nicht gefährden.