Johnson & Johnson Q4 EPS in Line with Consensus, but Sales Below (PLX AI) – Johnson& Johnson Q4 sales USD 24,800 million vs. estimate USD 25,290 million.Q4 EPS USD 1.77 vs. estimate USD 1.77Q4 adjusted EPS USD 2.13 vs. estimate USD 2.12