Billy von Professional-Tipping zählt laut Kundenstimmen zu den besten Sportwetten-Experten im deutschsprachigen Raum und generiert mit seiner Sportwetten-Strategie und seinem einzigartigen Wettmodell seit über 7 Jahren eine systematische Outperformance.

Billy, bis heute ist uns kaum ein Anbieter im DACH-Raum bekannt, der ihre monatlichen Wett-Umsätze laut Kundenbewertungen, übertrumpfen kann. Was ist das Geheimnis für diese außergewöhnlichen Umsätze?

„Fachwissen, Strategien und Modellsimulationen, aber vor allem präzises Bewerten von Informationen. Aber auch bei mir wollte es nicht gleich von Anfang an funktionieren. Die Leute bewundern heutzutage meine Wettumsätze, dass dort aber viele Jahre harte Arbeit, Schweiß und Blut dahinter steckt, sieht keiner. Die wenigsten nehmen diesen harten Weg auf sich.“

Welchen Umsatz generieren Sie durchschnittlich pro Monat?

„Auf den Umsatz schaue ich schon lange nicht mehr. Früher konnte ich es selbst nicht glauben, was im Sportwetten alles möglich ist. Gerade im Herbst und im Winter, während der College Basketball Saison sind die Umsätze meist höher und liegen deutlich über 100.000€ im Monat. In den Sommermonaten dagegen flacht der Umsatz etwas ab. Die für mich interessanten Sportarten wie Fußball, Basketball und Football sind dann in der Sommerpause. Doch viel wichtiger als der Umsatz ist der Yield, bzw. das Kapital, was wirklich zurückerwirtschaftet wird.“

Wieviel Startkapital würden Sie empfehlen, um auf solche Umsätze zu kommen?

„Mit dem System und der Sportwetten Strategie, die wir hier bei Professional Tipping verwenden, sind ohne Probleme das 5- bis 10-fache der Bankroll (Wettkapital auf dem Wettkonto) im Monat möglich.

Mit 1.000€ Startkapital lassen sich bereits 10.000€ an Wettumsatz im Monat generieren. Mit 10.000€ Startkapital kann man schon am magischen 6-stelligen Monatsumsatz kratzen. Dass Das Investment nur max. 90 Minuten gebunden ist, ist ein enormer Vorteil, denn danach kann das Kapital direkt in die nächste Wette investiert werden. Der Umsatz schraubt sich dadurch Tag für Tag immer weiter nach oben und es lassen sich für einen Anfänger kaum zu glaubenden Summen generieren, auch mit wenig Startkapital. Dadurch habe ich mittlerweile über 10 Millionen Euro profitabel „verzinst“. “

Diese beträchtlichen Umsätze werden also nicht durch einfaches Kombiwetten generiert, was ist ihr System dahinter?

„Kombiwetten, Matched-Betting, Quotenfehlergesuche bei EU-Buchmachern oder andere veraltete Methoden führen noch lange nicht zu konstanten gewinnen. Ich benutze ein selbst entwickeltes Wettmodell, dass auf einem sehr hohen Standard, Ergebnisse sehr präzise vorhersagen kann, genauso wie alle anderen High-Level Sportwetten-Profis auch. Wir alle haben unsere Modelle, mit denen wir den Buchmachern in gewissen Situationen überlegen sein können.“

Um was genau handelt es sich bei den Awards, welche Professional-Tipping vergibt?

„Wir vergeben bereits seit über einem Jahr Premium Awards für die erfolgreichsten Teilnehmer bei uns im Insider Masterkurs und im Professional-Tipping Sportwetten Coaching. Den Bronze Award gibt es bei 5.000€ Wettumsatz mit positivem Return, den Silber Award bei 10.000€ und den Gold Award bei über 25.000€ im Monat. Mittlerweile schicken wir monatlich neue Awards an unsere Kunden raus.“





Premium Awards für die erfolgreichsten Teilnehmer. Zur Verfügung gestellt von Professional-Tipping.de.

Billy, lebten Sie auch vor dem Start von Professional-Tipping schon vom Wetten?

„Ja, als wir im Jahr 2018 mit Professional-Tipping gestartet sind, lebte ich bereits ausschließlich von meinen Wetteinnahmen und ich bezahlte im Prinzip sämtliche Rechnungen direkt von meinem Wettkonto. Es mag der Traum eines jeden Sportwetters sein, doch die Zeiten waren nicht immer einfach. Wenn du auf einem sehr hohen Level Sportwetten betreibst, musst du emotional wirklich abgehärtet sein. Früher hatte ich oftmals Stimmungsschwankungen, die dann auch meine Freundin zu spüren bekam. Wenn aber erstmal ein dickes Polster auf der Bankroll aufgebaut ist, verkraftet man „Swings“ deutlich einfacher.“

Welche Vorteile gibt es Ihrer Meinung nach im Leben eines Sportwetten-Profi?

„Zumindest kann ich aufstehen, wann ich will, reisen wo hin ich will und mich jederzeit frei auf dem Kontinent hin und her bewegen, ohne an einen festen Ort gebunden zu sein. Die Freiheit selbst zu entscheiden, wann oder wo ich etwas mache, steht für mich an oberster Stelle und da ist mein Job als professioneller Sportwetter ideal.“

Billy mittlerweile bieten Sie auch Sportwetten Coachings zu genau diesem Thema an, haben Sie keine Angst, dass ihre Kunden ihre Sportwetten Strategie bzw. ihr Wettmodell kopieren?

„Ja wir bieten mittlerweile auch Online-Coachings an, indem wir genau das nötige Wissen vermitteln, um eigenständig eine systematische Outperformance zu generieren. Wir nehmen in unser Coaching jeden Monat nur begrenzt neue Leute auf. Bei den Millionen von Freizeitwettern, die ohne dieses System wetten, macht das für uns und unsere Kunden keinen Unterschied. So viele Leute können wir gar nicht durch das Coaching durchbringen, dass dort eine spürbare Veränderung im Markt eintreten würde. Dank der enormen Unwissenheit von Freizeitwettern im Sportwetten funktioniert das System nicht nur für uns, sondern auch für unsere Teilnehmer. Und solange es weiterhin Millionen von Freizeitwettern gibt, die nicht von diesem System wissen, wird es auch weiterhin funktionieren und Gewinne generieren.“

Weitere Informationen zu Billy und Professional-Tipping findet man auf seiner Website https://professional-tipping.de/ oder auf dem YouTube-Kanal Professional-Tipping Sportwetten.

Disclaimer: Für den hier veröffentlichten Artikel und alle darin enthaltenen Informationen, Meinungen und Aussagen ist ausschließlich Professional-Tipping verantwortlich. Eine Haftung oder Garantie für Verluste oder Vermögensschäden für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der in diesem Artikel zur Verfügung gestellten Informationen, Aussagen und Meinungen wird in keiner Weise übernommen.