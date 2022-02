"Wenn Wasserstoff (H2), dann macht die Brennstoffzelle Sinn, aber im Pkw wurde sie ganz klar vom batterieelektrischen Antrieb verdrängt. H2 im Verbrennungsmotor hat zusätzlich eine sehr schlechte Energiebilanz", so Dudenhöffer gegenüber wallstreet:online. Ungelöst sei zudem die fehlende Tankinfrastruktur für Wasserstoff. Zudem hätten andere Autobauer wie beispielsweise BMW bereits in der Vergangenheit erfolglos am Wasserstoff-Verbrenner gearbeitet.

Renault arbeitet am Wasserstoff-Verbrenner. Statt Wasserstoff per Brennstoffzelle in Strom umzuwandeln, wird er im Motor verbrannt. Ist der Wasserstoff-Verbrenner nur was für Petrolheads oder eine Konkurrenz fürs E-Auto?

