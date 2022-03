"Sicherer Hafen", "Stabilitätsanker", "Inflationsschutz" - in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit kommt Gold wieder in Mode. Der Krieg in der Ukraine und die internationale Isolation Russlands sind da keine Ausnahme. Innerhalb eines Monats ist der Preis um fast zehn Prozent gestiegen und hat die Hürde von 2000 US-Dollar je Feinunze genommen.

Glaubt man Edelmetall- und Rohstoffexperten, dürfte die Rallye noch eine Weile anhalten. "In 2022 werden die Aussichten ähnlich gut sein wie 2011 als der Goldpreis bis September

um gut 40 Prozent zulegte. Wir sehen für 2022 die Preisspitze bei 2.200 US-Dollar", schreibt DZ-Bank Analyst Gabor Vogel.