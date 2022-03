Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine verzeichnen die Aktienmärkte eine breite Korrektur. Laut BlackRock war es einer der schlechtesten Jahresstarts überhaupt: Der S&P 500 verzeichnete den fünftschlechtesten Januar und Februar in seiner Geschichte. Anleihen erlebten den zweitschlechtesten Start in ein neues Jahr.

Wie die Financial Times berichtet, gehen JPMorgan-Analysten in einer aktuellen Studie davon aus, dass institutionelle Anleger in den kommenden Wochen rund 230 Milliarden US-Dollar von Anleihen in Aktien umschichten werden. So soll sichergestellt werden, dass die Portfolios weiterhin den langfristigen Renditezielen entsprechen: "Große Umschichtungsströme dürften die Aktienmärkte bis Ende des Monats unterstützen", so Nikolaos Panigirtzoglou, Marktanalyst bei JPMorgan.