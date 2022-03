Nach deutlichen Verlusten ist Salzgitter im vergangenen Jahr wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Den Aktionären winkt eine Dividende. Nun mahnt der deutsche Stahlkonzern aber zur Vorsicht.

Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, könnten aus dem russischen Krieg in der Ukraine Belastungen für die Geschäftsentwicklung erwachsen: Eine Folge des Krieges könnten demnach etwa sein, dass die wirtschaftliche Erholung abrupt abgebremst werde. Die Gefahr eines weiteren Anstiegs der bereits sehr hohen Energiekosten gehe damit einher. Salzgitter sprach von "kaum quantifizierbaren Prognoserisiken".

2021 hatte der Stahlkonzern einen Vorsteuergewinn von mehr als 700 Millionen Euro eingefahren. Im Jahr davon hatte das Unternehmen noch ein Minus von fast 200 Millionen Euro ausgewiesen. Salzgitter plant mit einer Dividende von 25 Cent je Aktie.

Salzgitter ist Spitzenreiter im SDAX

Die Aktie von Salzgitter hat einen langfristigen Aufwärtstrend ausgebildet und ist auch in diesem Jahr mit einem Plus von 32 Prozent sehr stark. Gleichzeitig ist der Wert 2022 die stärkste Aktie im SDAX und kratzt bereits wieder an dem Jahreshoch bei rund 42 Euro. Auch die 200-Tagelinie (rot) zieht an. Dagegen zeigt der MACD (Momentum) Schwächen und konsolidiert auf hohem Niveau, was eine mangelnde Dynamik belegt. Die nächste Unterstützung verläuft bei rund 35 Euro.