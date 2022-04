(PLX AI) – Gerresheimer Q1 revenue EUR 371 million vs. estimate EUR 351 million.Raises revenue guidance for 2022 to double-digit growth after strong first quarter (previously high single-digit)Gerresheimer 2022 Guidance Organic adjusted EBITDA …

Gerresheimer Q1 Revenue Better Than Expected; Raises Organic Growth Guidance

