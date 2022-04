Goldman Sachs-Analyst Michael Ng hat Paypal mit einem "Buy"-Rating eingestuft. In einer Mitteilung an seine Kunden vom Mittwoch heißt es, dass die Aktie eine "attraktive Bewertung" hat, nachdem sie in diesem Jahr rund 40 Prozent gefallen ist. Das berichtet CNBC.

"Wir gehen davon aus, dass Paypal nach 2022 wieder ein EPS-Wachstum (Gewinn je Aktie) von über 20 Prozent erreichen wird, was zu einer Neubewertung des Bewertungsmultiplikators führen könnte", sagt Ng.